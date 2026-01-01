Kuredhivaru Resort and Spa
Noonu-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Das Hauptrestaurant ONU Marché serviert internationale Küche, das Poolrestaurant/Bar Latitude 5.5 serviert internationale Grillspeisen, das romantische Bodumas liegt über dem Wasser und bietet frische Fischgerichte. In der Mövenpick Kaffee & Wein Lounge geniessen Sie Weine, Kaffeespezialitäten sowie Eis. Des Weiteren bietet das Resort einen Pool, einen Yoga-Pavilion und eine Boutique. WiFi kostenfrei.
Angebot
Das Spa verfügt über 9 Behandlungsräume und bietet verschiedenste Massagen und Behandlungen an.
Zimmer
Die Overwater Pool Villen Lagoon (140 m2) sind auf Stelzen über dem Wasser gebaut, haben direkten Zugang ins Meer und Sicht auf die Lagune und die anderen Wasserbungalows. Die Villen verfügen über ein geschlossenes Badezimmer mit Badwanne und einer separaten Aussendusche, einen begehbaren Kleiderschrank, Klimaanlage, TV, Fön, Minibar, Espressomaschine, Teekocher, Telefon, Safe sowie eine möblierte Terrasse mit Pool. Die Overwater Pool Villen Sunrise (140 m2) liegen auf der Sonnenaufgangsseite, die Overwater Pool Villen Ocean (140 m2) bieten Sicht auf den Ozean.
Die Beach Pool Villen Sunset (190 m2) liegen am Strand auf der Sonnenuntergangsseite und verfügen über ein halboffenes Badezimmer, ein separates Wohnzimmer, eine Terrasse mit Pool sowie ein höhergelegenes Aussichtsdeck mit Sitzsäcken, die Beach Pool Villen Deluxe (190 m2) liegen auf der Sonnenaufgangsseite.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Yoga, Tennis, Beachvolleyball, Schnorchelausrüstung, Stand-up-Paddle, Kayak, Windsurfen.
Sport gegen Gebühr
Wasserski, Wakeboard, Jet-Ski, Monoski, Katamarn, Schnellboot, Tauchen.
Kinder
Little Bird's Kids-Club für Kinder von 3 bis 11 Jahre mit eigenem Kinderpool.
Preis auf Anfrage
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