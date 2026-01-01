Die Overwater Pool Villen Lagoon (140 m2) sind auf Stelzen über dem Wasser gebaut, haben direkten Zugang ins Meer und Sicht auf die Lagune und die anderen Wasserbungalows. Die Villen verfügen über ein geschlossenes Badezimmer mit Badwanne und einer separaten Aussendusche, einen begehbaren Kleiderschrank, Klimaanlage, TV, Fön, Minibar, Espressomaschine, Teekocher, Telefon, Safe sowie eine möblierte Terrasse mit Pool. Die Overwater Pool Villen Sunrise (140 m2) liegen auf der Sonnenaufgangsseite, die Overwater Pool Villen Ocean (140 m2) bieten Sicht auf den Ozean.

Die Beach Pool Villen Sunset (190 m2) liegen am Strand auf der Sonnenuntergangsseite und verfügen über ein halboffenes Badezimmer, ein separates Wohnzimmer, eine Terrasse mit Pool sowie ein höhergelegenes Aussichtsdeck mit Sitzsäcken, die Beach Pool Villen Deluxe (190 m2) liegen auf der Sonnenaufgangsseite.