Boutique Beach Dhigurah
Dhigurah
Beschreibung
Zimmer
Das Boutique Beach Dhigurah befindet sich am Dorfrand, nur wenige Gehminuten vom Hafen entfernt und ist lediglich durch eine kleine Strasse vom Bikinistrand getrennt. Es verfügt über 6 Deluxe mit halboffenem Badezimmer mit Regendusche, Safe, Sitzecke, USB-Ladestelle, Rotlicht und einen Balkon. Des Weiteren bietet es ein Hauptrestaurant mit internationalem Buffet und ein weiteres Restaurant mit einer Getränkeecke auf der Dachterrasse, eine Sonnenterrasse, einen Projektor um gemeinsam Tauch-/Schnorchel-Fotos anzuschauen und regelmässig Livemusik, um den Tag auf der Terrasse ausklingen zu lassen.
ab CHF 197.– / pro Person
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