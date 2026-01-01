Das Boutique Beach Dhigurah befindet sich am Dorfrand, nur wenige Gehminuten vom Hafen entfernt und ist lediglich durch eine kleine Strasse vom Bikinistrand getrennt. Es verfügt über 6 Deluxe mit halboffenem Badezimmer mit Regendusche, Safe, Sitzecke, USB-Ladestelle, Rotlicht und einen Balkon. Des Weiteren bietet es ein Hauptrestaurant mit internationalem Buffet und ein weiteres Restaurant mit einer Getränkeecke auf der Dachterrasse, eine Sonnenterrasse, einen Projektor um gemeinsam Tauch-/Schnorchel-Fotos anzuschauen und regelmässig Livemusik, um den Tag auf der Terrasse ausklingen zu lassen.