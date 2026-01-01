Die luxuriösen 7 Sunset Beach Villen (130 m2) liegen direkt am Strand, umgeben von üppiger Vegetation und sind mit viel Holz sowie Naturmaterialien ausgestattet. Sie verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Dusche und Jacuzzi, Fön, Klimaanlage, Minibar, Nespresso-Maschine, TV, Safe und eine möblierte Terrasse. Die 18 Beach Residences Plunge Pool (215 m2) verfügen über einen kleinen Pool (8 m2) auf der Terrasse und einen Pavilion im Garten.

Die 2 Deluxe Beach Residences Pool (315 m2) bieten separates Wohnzimmer und einen Lap-Pool (55-66 m2) im Garten. Die 7 Deluxe Sunset Beach Villen Pool (190 m2) liegen zur Sonnenuntergangsseite. Die 7 Family Villen Pool (440 m2) bieten einen separaten Wohnraum und einen grossen Pool (93 m2). Die 3 2 Bedroom Family Pool (330 m2) verfügen über zwei Schlaf- und Badezimmer.

Des Weiteren bieten 2 Hideaway Palace (1420 m2) jeweils drei Schlaf- und Badezimmer und jeden erdenklichen Luxus.



Die 50 Deluxe Water Villen Pool (190 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und verfügen über eine grosszügige Terrasse und einen Pool (18 m2). Die 5 Ocean Villen Pool (290 m2) liegen in der Lagune mit viel Privatsphäre und einem zusätzlichen Wohnbereich. Die 3 2 Bedroom Ocean Villen Pool (330 m2) verfügen zwei Schlaf- und Badezimmer.