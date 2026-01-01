Die 80 Superior Villas (56 m2) aus Holz sind mit zwei Einheiten pro Bungalow angeordnet. Sie verfügen über ein halboffenes Bad, Aussendusche, TV, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Safe und eine Terrasse. Einige davon bieten eine Verbindungstüre = Family Villas. Die 15 freistehenden Deluxe Villas sind mit 67 m2 noch grosszügiger und haben zusätzlich eine Badewanne. Die 16 Water Villas (90 m2) sind auf Stelzen über dem Wasser gebaut und verfügen über einen Jacuzzi im Badezimmer. Von der Terrasse mit einer gemütlichen maledivischen Schaukel haben Sie direkten Zugang ins Meer.