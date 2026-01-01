Laamu Atoll Reisen vom Spezialisten

Lage und Charakter des Laamu Atolls

Das Laamu Atoll liegt in der südlichen Hälfte der Malediven, etwa auf halbem Weg zwischen der Hauptstadt Malé und den Atollen am Äquator. Von den 26 Atollen des Inselstaats mit seinen rund 1190 Inseln gehört es zu den ruhigeren Regionen: Eine hohe Resortdichte suchen Sie hier vergebens, auf den Einheimischeninseln prägen Fischfang und Landwirtschaft den Alltag.

Das klassische Ringatoll umschliesst eine geschützte Lagune, viele Inseln sind dicht bewachsen und tropisch grün. Auf der Insel Gan finden sich neben dem Inlandsflughafen und einigen kleineren Hotels auch frühgeschichtliche buddhistische Ruinen – ein auf den Malediven seltenes kulturelles Ausflugsziel.

Anreise und Transfer ab Malé

Auf den Malediven bestimmt die Distanz zum internationalen Flughafen bei Malé die Art des Transfers: Resorts in Flughafennähe werden per Speedboot angefahren, mittlere Distanzen per Wasserflugzeug, während weiter entfernte Atolle zusätzlich per Inlandsflug erschlossen sind. Das Laamu Atoll erreichen Sie ab Malé in rund 35 Minuten Flugzeit; je nach Verbindung erfolgt der Transfer per Wasserflugzeug oder per Inlandsflug nach Gan mit anschliessendem kurzem Speedboot-Transfer zu Ihrer Insel.

Zu beachten ist, dass Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht verkehren – bei später Ankunft in Malé kann darum eine Übernachtung in Flughafennähe sinnvoll sein. Unsere Spezialisten stimmen die Fluganschlüsse für Sie ab.

Unterwasserwelt und Aktivitäten

Die Unterwasserwelt gehört zu den grossen Stärken des Atolls. In der ruhigen Lagune und an den Hausriffen finden Schnorchler und Einsteiger entspannte Bedingungen vor, während an den Kanälen des Aussenriffs bei etwas Strömung Fischschwärme und grössere Meeresbewohner vorbeiziehen – ein Revier für geübte Taucher. Über den ausgedehnten Seegraswiesen einiger Inseln weiden mit etwas Glück Meeresschildkröten, und an den Aussenkanten des Atolls brechen Wellen, die das Laamu Atoll auch bei Surfern bekannt gemacht haben. Wer lieber an Land bleibt, geniesst Ausflüge zu Einheimischeninseln oder schlicht die hellen Sandstrände und das türkisfarbene Wasser der Lagune.

Beste Reisezeit für das Laamu Atoll

Wie überall auf den Malediven prägen zwei Monsune das Klima: Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es überwiegend trocken und sonnig – die klassische Hauptreisezeit mit meist ruhiger See und guten Sichtweiten für Taucher. Der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Feuchtigkeit und zeitweise kräftige Schauer, dazwischen aber immer wieder längere sonnige Abschnitte. Luft- und Wassertemperaturen bleiben ganzjährig tropisch warm, sodass sich Badeferien im Laamu Atoll grundsätzlich in jedem Monat verbringen lassen.

Für wen sich das Laamu Atoll eignet

Das Laamu Atoll richtet sich an Reisende, die Ruhe und Natur über ein grosses Unterhaltungsangebot stellen: Paare, Familien mit Freude am Schnorcheln sowie Taucher, die entspannte Reviere schätzen. Auch Surfer und Gäste, die eine ursprünglichere Seite der Malediven kennenlernen möchten, sind hier richtig. Einen Überblick über alle Regionen des Inselstaats finden Sie auf unserer Seite zu den Malediven-Atollen – gerne beraten Sie unsere Malediven-Spezialisten persönlich bei der Insel- und Resortwahl.