Laamu Atoll Reisen vom Spezialisten
Perfekt für Tauchanfänger
Lage und Charakter des Laamu Atolls
Das Laamu Atoll liegt in der südlichen Hälfte der Malediven, etwa auf halbem Weg zwischen der Hauptstadt Malé und den Atollen am Äquator. Von den 26 Atollen des Inselstaats mit seinen rund 1190 Inseln gehört es zu den ruhigeren Regionen: Eine hohe Resortdichte suchen Sie hier vergebens, auf den Einheimischeninseln prägen Fischfang und Landwirtschaft den Alltag.
Das klassische Ringatoll umschliesst eine geschützte Lagune, viele Inseln sind dicht bewachsen und tropisch grün. Auf der Insel Gan finden sich neben dem Inlandsflughafen und einigen kleineren Hotels auch frühgeschichtliche buddhistische Ruinen – ein auf den Malediven seltenes kulturelles Ausflugsziel.
Anreise und Transfer ab Malé
Auf den Malediven bestimmt die Distanz zum internationalen Flughafen bei Malé die Art des Transfers: Resorts in Flughafennähe werden per Speedboot angefahren, mittlere Distanzen per Wasserflugzeug, während weiter entfernte Atolle zusätzlich per Inlandsflug erschlossen sind. Das Laamu Atoll erreichen Sie ab Malé in rund 35 Minuten Flugzeit; je nach Verbindung erfolgt der Transfer per Wasserflugzeug oder per Inlandsflug nach Gan mit anschliessendem kurzem Speedboot-Transfer zu Ihrer Insel.
Zu beachten ist, dass Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht verkehren – bei später Ankunft in Malé kann darum eine Übernachtung in Flughafennähe sinnvoll sein. Unsere Spezialisten stimmen die Fluganschlüsse für Sie ab.
Unterwasserwelt und Aktivitäten
Die Unterwasserwelt gehört zu den grossen Stärken des Atolls. In der ruhigen Lagune und an den Hausriffen finden Schnorchler und Einsteiger entspannte Bedingungen vor, während an den Kanälen des Aussenriffs bei etwas Strömung Fischschwärme und grössere Meeresbewohner vorbeiziehen – ein Revier für geübte Taucher. Über den ausgedehnten Seegraswiesen einiger Inseln weiden mit etwas Glück Meeresschildkröten, und an den Aussenkanten des Atolls brechen Wellen, die das Laamu Atoll auch bei Surfern bekannt gemacht haben. Wer lieber an Land bleibt, geniesst Ausflüge zu Einheimischeninseln oder schlicht die hellen Sandstrände und das türkisfarbene Wasser der Lagune.
Beste Reisezeit für das Laamu Atoll
Wie überall auf den Malediven prägen zwei Monsune das Klima: Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es überwiegend trocken und sonnig – die klassische Hauptreisezeit mit meist ruhiger See und guten Sichtweiten für Taucher. Der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Feuchtigkeit und zeitweise kräftige Schauer, dazwischen aber immer wieder längere sonnige Abschnitte. Luft- und Wassertemperaturen bleiben ganzjährig tropisch warm, sodass sich Badeferien im Laamu Atoll grundsätzlich in jedem Monat verbringen lassen.
Für wen sich das Laamu Atoll eignet
Das Laamu Atoll richtet sich an Reisende, die Ruhe und Natur über ein grosses Unterhaltungsangebot stellen: Paare, Familien mit Freude am Schnorcheln sowie Taucher, die entspannte Reviere schätzen. Auch Surfer und Gäste, die eine ursprünglichere Seite der Malediven kennenlernen möchten, sind hier richtig. Einen Überblick über alle Regionen des Inselstaats finden Sie auf unserer Seite zu den Malediven-Atollen – gerne beraten Sie unsere Malediven-Spezialisten persönlich bei der Insel- und Resortwahl.
Six Senses Laamu
Preis auf Anfrage
Laamu-Atoll
1 Haupt- und 4 à la carte Restaurants (mediterran (ab 12 Jahren), japanisch, Teppanyaki und Snacks), Gelateria (über...
The Maverick Hotel Maldives
ab CHF 187.– / pro Person
Laamu Mundoo
Das einzigartige Hideaway liegt an einem traumhaften Strand am Ende der Insel und wird persönlich von Denby und...
Traumferien im Laamu Atoll
Im Laamu Atoll befindet sich das Resort Six Senses Laamu. Die 800 x 200 Meter grosse Insel besteht aus vielen luxuriösen Wasservillen, die an vier Stegen in die Lagune gebaut wurden. Sie ähneln grossen Baumhäusern mit Dachterrasse, haben aber dennoch alle modernen Einrichtungen wie Flat-Screen, Bose Soundsystem, IDD Telefon, Wi-Fi, iPod Docking Station, Kaffeemaschine sowie eine Weinbar. Ganz in der Nähe befindet sich die Insel Gan, wo sich ein Inlandsflughafen, einige kleinere Hotels sowie frühgeschichtliche buddhistische Ruinen befinden.
Gäste erreichen das Laamu Atoll von Malé aus in 35 Minuten. Der Transfer zum Laamu Atoll erfolgt per Wasserflugzeug oder Speedboot. Unsere Spezialisten organisieren Ihre unvergesslichen Badeferien sowie Tauchausflüge an einem unvergesslichen Ort.
Lage und Charakter des Laamu Atolls
Das Laamu Atoll liegt in der südlichen Hälfte der Malediven, etwa auf halbem Weg zwischen Malé und den Atollen am Äquator. Es handelt sich um ein klassisches Ringatoll mit einer ruhigen, geschützten Lagune; viele Inseln sind dicht bewachsen, und auf den Einheimischeninseln spielen Fischfang und Landwirtschaft nach wie vor eine grosse Rolle. Eine hohe Resortdichte suchen Sie hier vergebens – genau das macht den Reiz des Atolls aus.
Unter Wasser zeigt sich das Laamu Atoll vielseitig: Die geschützte Lagune und die moderaten Strömungen schaffen angenehme Bedingungen für Schnorchler und weniger geübte Taucher, während die Kanäle am Aussenriff erfahrenen Tauchern Begegnungen mit Fischschwärmen und grösseren Meeresbewohnern ermöglichen. Über den ausgedehnten Seegraswiesen einiger Inseln lassen sich mit etwas Glück Schildkröten beobachten. An den Aussenkanten des Atolls brechen zudem Wellen, die das Laamu Atoll auch bei Surfern bekannt gemacht haben.
Das Atoll eignet sich für Reisende, die Ruhe und Natur über ein grosses Unterhaltungsangebot stellen: Paare, Familien mit Freude am Schnorcheln und Taucher, die entspannte Reviere schätzen. Einen Überblick über alle Regionen finden Sie auf unserer Seite zu den Malediven-Atollen.
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
Badeferien Angebote
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Das Laamu Atoll erreichen Sie ab Malé in rund 35 Minuten Flugzeit – je nach Verbindung per Wasserflugzeug oder per Inlandsflug zur Insel Gan mit anschliessendem kurzem Speedboot-Transfer zum Resort. Da Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht verkehren, kann bei später Ankunft in Malé eine Übernachtung in Flughafennähe sinnvoll sein.
Die klassische Hauptreisezeit ist der Nordost-Monsun von Dezember bis April: überwiegend trocken und sonnig, mit ruhiger See und guten Sichtweiten für Taucher. Von Mai bis November bringt der Südwest-Monsun mehr Feuchtigkeit und zeitweise kräftige Schauer. Da Luft und Wasser ganzjährig tropisch warm bleiben, sind Badeferien grundsätzlich in jedem Monat möglich.
Das Laamu Atoll eignet sich für Reisende, die Ruhe und Natur einem grossen Unterhaltungsangebot vorziehen: Paare, Familien mit Freude am Schnorcheln sowie Taucher, die entspannte Reviere schätzen. Dank der Wellen an den Aussenkanten ist das Atoll auch bei Surfern beliebt – und wer eine ursprünglichere Seite der Malediven sucht, ist hier ebenfalls richtig.
Ja. Wegen der geringen Strömungen eignen sich die Tauchgebiete gut für Anfänger; die Riffe im Innern erreichen über 80 Meter Tiefe und beherbergen Weichkorallen, kleine Riffhaie und Napoleonfische. Im Süden liegen Putzstationen, an denen sich Mantas säubern lassen, und über den Seegraswiesen weiden mit etwas Glück Meeresschildkröten. Erfahrene Taucher finden an den Aussenriff-Kanälen Fischschwärme.
Im Laamu Atoll liegt das Resort Six Senses Laamu: Die 800 x 200 Meter grosse Insel bietet luxuriöse Wasservillen an vier Stegen in der Lagune, ausgestattet mit Dachterrasse, Flat-Screen, Soundsystem, Wi-Fi und Weinbar. Eine hohe Resortdichte gibt es im Atoll bewusst nicht; auf der nahen Insel Gan finden sich zudem einige kleinere Hotels.
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