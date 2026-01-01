V Villas Maldives at Mirihi MGallery Collection
Ari-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Die bei Schweizern sehr beliebte Insel wurde komplett renoviert, öffnet im Dezember 2025 wieder ihre Tore und verfügt über ein Hauptrestaurant in Buffetform mit verschiedenen Themenabenden, ein à la carte Restaurant und eine Bar, die zum Verweilen und Cocktails trinken einlädt, während die Wein-Lounge über 300 verschiedene Weine und Champagner anbietet. Ein Infinitypool mit Meersicht, das „Duniye" Spa, eine Boutique und eine Bibliothek mit TV-Ecke.
Zimmer
Die 6 Beach Villas (53 m2) sind mit warmen Farben und viel Holz eingerichtet. Sie liegen direkt am feinen Sandstrand und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Regendusche, Minibar und Nespresso-Maschine. Kleine Sitzecke und Terrasse mit Sonnenliegen. Die 3 Bedroom Beach Suite Pool (200 m2) bietet verteilt auf 2 Etagen drei Schlaf- und Badezimmer, und einen grosszügigen Wohnbereich inkl. Küchenecke sowie einen Pool.
30 Water Villas (53 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und haben ein geschlossenes Badezimmer mit Glasschiebetüre zum Ozean sowie eine Terrasse mit direktem Einstieg ins Meer. Eine 2 Bedroom Water Suite (160 m2) bietet zwei Schlaf- und Badezimmer sowie ein gemeinsames Wohnzimmer sowie 4 2 Bedroom Water Suites Pool bieten zusätzlich einen Pool auf der Terrasse.
Unterhaltung
Open-Air-Kino, Teleskop, wöchentlich Live-Musik.
Gratis-Sport
Outdoor-Fitness, Yoga, Meditation, Tischtennis, Kajak, Stand-up-Paddle, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Katamaran, Fischen, Tauchen. Kochkurse, Cocktail-Mixen, Champagner-, Wein-, Rum- und Schokoladen-Degustationen.
ab CHF 403.– / pro Person
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