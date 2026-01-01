Die 6 Beach Villas (53 m2) sind mit warmen Farben und viel Holz eingerichtet. Sie liegen direkt am feinen Sandstrand und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Regendusche, Minibar und Nespresso-Maschine. Kleine Sitzecke und Terrasse mit Sonnenliegen. Die 3 Bedroom Beach Suite Pool (200 m2) bietet verteilt auf 2 Etagen drei Schlaf- und Badezimmer, und einen grosszügigen Wohnbereich inkl. Küchenecke sowie einen Pool.

30 Water Villas (53 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und haben ein geschlossenes Badezimmer mit Glasschiebetüre zum Ozean sowie eine Terrasse mit direktem Einstieg ins Meer. Eine 2 Bedroom Water Suite (160 m2) bietet zwei Schlaf- und Badezimmer sowie ein gemeinsames Wohnzimmer sowie 4 2 Bedroom Water Suites Pool bieten zusätzlich einen Pool auf der Terrasse.