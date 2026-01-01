Das Hotel liegt direkt am Bikinistrand und in Gehdistanz zum Zentrum. Zur Auswahl stehen grosszügige Standard (30 m2) im 1. Stock mit Dusche, Wasserkocher, Minibar, TV, Safe, Sitzecke und einen möblierten Balkon, Deluxe mit Meersicht, Ultimate zusätzlich mit freistehender Badewanne und einer Kaffeemaschine. Des Weiteren bietet es ein Restaurant mit internationaler Küche, eine kleine alkoholfreie Bar, einen Salzwasser-Pool mit Meerblick und einen gemütlichen Garten sowie ein Spa.