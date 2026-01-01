Soneva Fushi liegt auf der naturbelassenen Insel Kunfunadhoo im Baa-Atoll, umgeben von weissen Sandstränden und türkisfarbenem Wasser. Nachhaltigkeit, Barfuss-Luxus und viel Privatsphäre prägen das exklusive Konzept. Verschiedene Restaurants, Bars, Weinkeller, Boutiquen, Open-Air-Kino, Sternwarte und Glasbläserstudio sorgen für unvergessliche Erlebnisse.

Die luxuriösen Beach Villen (ab 264 m²) im rustikalen Stil liegen eingebettet im tropischen Grün, bieten 1–9 Schlafzimmer und unterscheiden sich in Layout und Ausstattung – ideal für Paare, Familien oder Gruppen. Grosszügige Innen- und Open-Air-Badezimmer, Wohnbereiche, Terrasse mit Pool, maledivische Schaukel, Fahrräder, TV, Minibar, Kaffeemaschine und Safe gehören zur Ausstattung.

Die Family Villa Suiten (ab 360 m²) verfügen zusätzlich über ein separates Kinderzimmer.

Die Water Reserves (ab 585 m²) sind auf Stelzen über der Lagune erbaut und bieten je nach Kategorie 1 oder 2 Schlafzimmer, Sonnendeck, Pool und teilweise eine Wasserrutsche.