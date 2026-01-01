Meeru Maldives Resort Island
Nordmale-Atoll
Beschreibung
Einleitung
2 Buffet-Restaurants (Zuteilung je nach Unterkunft, eines nur für Erwachsene), 4 à la carte Restaurants und mehrere Bars, 2 Pools (1x nur Erwachsene / 1x Kinder), Boutiquen und das kleine Meeru Museum.
Angebot
Die zwei «Duniye Spa» bieten verschiedenste wohltuende Gesichts- und Körperbehandlungen an.
Zimmer
Die Zimmer verfügen über ein halboffenes Badezimmer (ausser Garden Rooms) mit Regendusche, Minibar, teilweise Tee-/Kaffeemaschine, TV und eine Terrasse: 20 Garden Rooms (50 m2) in einem U-förmigen Gebäude im Inselinneren, die Family Villas (86 m2) wenige Schritte vom Strand entfernt und mit zwei Schlaf- und Badezimmer, 77 freistehende Beach Villas (56 m2) direkt am Strand, 51 Jacuzzi Beach Villas (80 m2) mit Himmelbett und Jacuzzi im Badezimmer, 27 Water Front Villas (60 m2) mit Jacuzzi, noch näher am Strand, 20 Beach Pool Villas (86 m2) mit Pool, zwei davon mit zwei Schlaf-/Badezimmer (2 Bedroom Beach Pool Villas, 195 m2), 44 Jacuzzi Water Villas und 33 Ocean Villas (85 m2) auf Stelzen in die Lagune bzw. Meer gebaut, mit direktem Zugang Einstieg.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Fussball, Beach Volleyball, Tischtennis, Padel-Tennis, Billard.
Sport gegen Gebühr
Golf (9-Loch, Driving-Range), Fahrräder, Badminton, Tennis, Paddle-Tennis, Katamaran, Kajak, Windsurfen, Stand-up Paddle, Wasserski, Fun Tube, Jetski, Schnorchelausrüstung, Tauchen.
Kinder
«Komas Kids Club» für Kinder von 3 - 12 Jahre und Teenies von 13 - 17 Jahre.
ab CHF 177.– / pro Person
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