2 Buffet-Restaurants (Zuteilung je nach Unterkunft, eines nur für Erwachsene), 4 à la carte Restaurants und mehrere Bars, 2 Pools (1x nur Erwachsene / 1x Kinder), Boutiquen und das kleine Meeru Museum.

Die Zimmer verfügen über ein halboffenes Badezimmer (ausser Garden Rooms) mit Regendusche, Minibar, teilweise Tee-/Kaffeemaschine, TV und eine Terrasse: 20 Garden Rooms (50 m2) in einem U-förmigen Gebäude im Inselinneren, die Family Villas (86 m2) wenige Schritte vom Strand entfernt und mit zwei Schlaf- und Badezimmer, 77 freistehende Beach Villas (56 m2) direkt am Strand, 51 Jacuzzi Beach Villas (80 m2) mit Himmelbett und Jacuzzi im Badezimmer, 27 Water Front Villas (60 m2) mit Jacuzzi, noch näher am Strand, 20 Beach Pool Villas (86 m2) mit Pool, zwei davon mit zwei Schlaf-/Badezimmer (2 Bedroom Beach Pool Villas, 195 m2), 44 Jacuzzi Water Villas und 33 Ocean Villas (85 m2) auf Stelzen in die Lagune bzw. Meer gebaut, mit direktem Zugang Einstieg.