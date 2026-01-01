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Events vom Spezialisten

Events & Informationsveranstaltungen

Tauchen Sie mit uns ein in eine faszinierende Reisewelt! An unseren Informationsveranstaltungen erfahren Sie viel Neues zu unseren Destinationen und Produkten aus erster Hand. Wir möchten Sie einladen, einige unserer absoluten Perlen aus unserer Fernreisepalette näher kennen zu lernen. Wo nicht anders erwähnt, ist der Eintritt frei. Zurzeit sind keine Malediven Reisen Events geplant. Wir laden Sie herzlich dazu ein, an unseren aktuellen Events teilzunehmen.

04.09. – Reisewelten Windisch (B2B Event für Reisebüropartner)

Freitag, 4. September 2026

Beginn: 12.00 Uhr

Ort: Reisezentrum Windisch

Exklusiv für Branchenpartner: Entdecken Sie die neuesten Trends, Produkte und Destinationen in der Welt des Reisens. Freuen Sie sich auf spannende Workshops,
persönlichen Austausch mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten sowie inspirierende Inputs unserer Partner. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen zu vertiefen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

 

05.09. – Reisewelten Zürich (B2C Event für Reiseinteressierte & Kunden)

Samstag, 5. September 2026

Beginn: 09.00 Uhr

Ort: Zürich

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Reisens und lassen Sie sich von unseren Expertinnen und Experten inspirieren.
Entdecken Sie aussergewöhnliche Destinationen, spannende Reiseformen – von Kreuzfahrten bis zu individuellen Fernreisen – und profitieren Sie von persönlicher Beratung sowie exklusiven Reisetipps.

 

06.09. – Reisewelten Luzern (B2C Event für Reiseinteressierte & Kunden)

Sonntag, 6. September 2026

Beginn: 09.00 Uhr

Ort: Luzern

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Reisens und lassen Sie sich von unseren Expertinnen und Experten inspirieren.
Entdecken Sie aussergewöhnliche Destinationen, spannende Reiseformen – von Kreuzfahrten bis zu individuellen Fernreisen – und profitieren Sie von persönlicher Beratung sowie exklusiven Reisetipps.

 

Weihnachten & Silvester

Die Festtags-Hochsaison auf den Malediven ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Die beliebtesten Resorts

Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.

Badeferien Angebote

Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle

Angebote für Familien

Wir machen Ihnen gerne unverbindlich ein kinderfreundliches Angebot für Sie und Ihre Familie

Ferien Highlights

Hier erhalten Sie Informationen zu den Höhepunkten des Inselparadieses

Honeymoon Specials

Hier finden Sie luxuriöse Unterkünfte für ihre romantische Hochzeitsreise

Schnorcheln

Ungetrübter Schnorchelspass in Hotels mit traumhaften Hausriffen

Tauchreisen

Erleben Sie eine faszinierende Unterwasserwelt in einem Hotel mit Tauchschule

Fragen & Antworten

Unsere FAQ beantworten Ihre Fragen zu allen Bereichen des Inselstaates

Reiseinformationen

Hier finden Sie Hilfe und Tricks zur Vorbereitung Ihrer Reise auf die Malediven