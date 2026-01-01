Günstige Malediven Wasserbungalow vom Spezialisten
Malediven bereisen in Hotels mit 2 bis 3 Sternen
Wann sind Malediven Ferien günstiger?
Der Preis hängt stark von der Reisezeit ab. Das Klima der Malediven wird von zwei Monsunen bestimmt: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April bringt trockenes, stabiles Wetter und gilt darum als Hauptsaison mit entsprechend hoher Nachfrage. Während des Südwest-Monsuns von Mai bis November fällt mehr Regen, meist in kurzen, kräftigen Schauern, zwischen denen die Sonne weiterhin oft scheint. Wer in diesen Monaten reist, findet die Malediven günstig wie sonst selten: Viele Inseln senken ihre Raten, und auch Flüge sind besser verfügbar.
Für Schnorchler und Taucher hat diese Zeit einen weiteren Vorteil, denn in bekannten Gebieten wie dem UNESCO-Biosphärenreservat Baa-Atoll sammeln sich dann besonders viele Mantas und Walhaie. Die Übergangsmonate zwischen den beiden Monsunen bieten oft einen guten Kompromiss aus Wetter und Preis.
Diese Faktoren bestimmen den Preis
Ob Sie günstig Malediven Ferien buchen können, entscheidet sich nicht allein an der Hotelkategorie. Ein wesentlicher Kostenpunkt ist der Transfer: Von den 26 Atollen mit rund 1190 Inseln liegen einige nahe der Hauptstadt Male und sind per Speedboot erreichbar, andere erfordern ein Wasserflugzeug oder einen Inlandflug mit anschliessender Bootsfahrt. Je weiter die Insel von Male entfernt liegt, desto teurer wird in der Regel die Anreise. Auch die Verpflegung schlägt zu Buche: Da jede Resortinsel für sich steht, essen Sie praktisch immer im Hotel.
Halbpension, Vollpension oder All-inclusive sind deshalb oft wirtschaftlicher als ein reines Frühstücksarrangement. Schliesslich zählt die Unterkunftskategorie: Eine Strandvilla ist meist spürbar preiswerter als ein Wasserbungalow derselben Anlage. Wer den Bungalow auf Stelzen nicht missen möchte, findet ihn auf einer einfacheren Insel häufig zu Konditionen, die anderswo kaum für die Strandvilla reichen.
Worauf Sie beim Vergleichen achten sollten
Massgebend ist der Gesamtpreis aus Flug, Transfer und Verpflegung. Ein günstiges Zimmer relativiert sich schnell, wenn ein langer Wasserflugzeug-Transfer dazukommt. Überlegen Sie sich zudem, worauf es Ihnen wirklich ankommt: Ein gutes Hausriff direkt vor der Insel ersetzt manchen kostenpflichtigen Bootsausflug, und wer den Tag ohnehin im Wasser verbringt, braucht keine grosse Zimmerausstattung. Flexibilität bei den Reisedaten zahlt sich ebenfalls aus, denn schon wenige Wochen Unterschied können die Rate deutlich verändern. Und je früher Sie anfragen, desto grösser ist die Auswahl an preiswerten Kategorien, die auf kleinen Inseln naturgemäss begrenzt sind.
So lassen sich Malediven Ferien günstig planen, ohne dass Sie auf das Wesentliche verzichten: klares Wasser, weisse Strände und viel Ruhe.
Ellaidhoo Maldives by Cinnamon
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Die Insel bietet 2 Hauptrestaurants (Buffet), wovon eines ausschliesslich für die Water Bungalow-Gäste ist sowie ein...
Thulhagiri Island Resort and Spa
ab CHF 140.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Ein Restaurant mit Sandboden und zwei Bars (regelmässige Abendunterhaltung), ein Pool und eine Boutique.
Biyadhoo Island Resort
Preis auf Anfrage
Südmale-Atoll
Die dichtbewachsene Insel bietet ein klimatisiertes Restaurant mit Sitzgelegenheit im Freien, eine Bar mit...
Preiswerte 2 - 3 Sterne Hotels
Tatsächlich zählen Malediven Reisen doch eher zu den teuren Destinationen. Die Inseln werden überwiegend von exklusiven Resorts bestimmt und 10 Dollar Unterkünfte oder gar Backpacker Reisen werden Sie hier vergeblich finden. Dennoch können sie Malediven Hotels zu akzeptablen Preisen buchen, sofern Sie bereit sind, auf Luxus zu verzichten. Sie finden günstige Malediven Hotels, Resorts und Inseln, die sich lohnen, besucht zu werden. Sie erhalten bei uns eine Auswahl preiswerter Hotels mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, die Ihnen aber dennoch einen hohen Wohlfühlcharakter bieten.
Suchen Sie Ursprünglichkeit und Authentizität, dann sind Sie hier richtig. Lassen Sie sich von unseren Malediven Spezialisten für Ihre Ferien auf den Malediven beraten. Wir stellen Ihnen Ihre individuelle auf Sie zugeschnittene Traumreise zusammen, bei der Sie staunen werden, wie preiswert sie sein kann.
Die beliebtesten Resorts
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Am günstigsten reisen Sie während des Südwest-Monsuns von Mai bis November: Viele Inseln senken dann ihre Raten und Flüge sind besser verfügbar. Regen fällt meist in kurzen, kräftigen Schauern, dazwischen scheint oft die Sonne. Auch die Übergangsmonate zwischen den Monsunen bieten einen guten Kompromiss aus Wetter und Preis. Die Hauptsaison von Dezember bis April ist wegen des trockenen, stabilen Wetters am teuersten.
Neben der Hotelkategorie sind vor allem drei Faktoren entscheidend: der Transfer, die Verpflegung und die Unterkunftskategorie. Inseln nahe Male sind per Speedboot erreichbar, entlegenere brauchen ein Wasserflugzeug oder einen Inlandflug – je weiter weg, desto teurer. Da Sie praktisch immer im Hotel essen, sind Halbpension, Vollpension oder All-inclusive oft wirtschaftlicher als nur Frühstück. Strandvillen sind meist spürbar günstiger als Wasserbungalows.
Ja. Ein Wasserbungalow ist zwar in derselben Anlage meist teurer als eine Strandvilla, doch auf einer einfacheren Insel finden Sie den Bungalow auf Stelzen häufig zu Konditionen, die anderswo kaum für die Strandvilla reichen. Preiswerte 2-3-Sterne-Hotels auf ursprünglichen Inseln bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – Voraussetzung ist die Bereitschaft, auf Luxus zu verzichten.
Massgebend ist der Gesamtpreis aus Flug, Transfer und Verpflegung – ein günstiges Zimmer relativiert sich schnell, wenn ein langer Wasserflugzeug-Transfer dazukommt. Prüfen Sie, was Ihnen wichtig ist: Ein gutes Hausriff direkt vor der Insel ersetzt manchen kostenpflichtigen Bootsausflug. Flexible Reisedaten zahlen sich aus, denn wenige Wochen Unterschied können die Rate deutlich verändern. Frühes Anfragen sichert die grösste Auswahl.
Ja, der Südwest-Monsun von Mai bis November hat für Schnorchler und Taucher einen besonderen Vorteil: In bekannten Gebieten wie dem UNESCO-Biosphärenreservat Baa-Atoll sammeln sich dann besonders viele Mantas und Walhaie. Gleichzeitig sind die Preise tiefer als in der Hauptsaison, und der Regen fällt meist nur in kurzen, kräftigen Schauern mit viel Sonne dazwischen.
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