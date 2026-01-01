Wann sind Malediven Ferien günstiger?

Der Preis hängt stark von der Reisezeit ab. Das Klima der Malediven wird von zwei Monsunen bestimmt: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April bringt trockenes, stabiles Wetter und gilt darum als Hauptsaison mit entsprechend hoher Nachfrage. Während des Südwest-Monsuns von Mai bis November fällt mehr Regen, meist in kurzen, kräftigen Schauern, zwischen denen die Sonne weiterhin oft scheint. Wer in diesen Monaten reist, findet die Malediven günstig wie sonst selten: Viele Inseln senken ihre Raten, und auch Flüge sind besser verfügbar.

Für Schnorchler und Taucher hat diese Zeit einen weiteren Vorteil, denn in bekannten Gebieten wie dem UNESCO-Biosphärenreservat Baa-Atoll sammeln sich dann besonders viele Mantas und Walhaie. Die Übergangsmonate zwischen den beiden Monsunen bieten oft einen guten Kompromiss aus Wetter und Preis.

Diese Faktoren bestimmen den Preis

Ob Sie günstig Malediven Ferien buchen können, entscheidet sich nicht allein an der Hotelkategorie. Ein wesentlicher Kostenpunkt ist der Transfer: Von den 26 Atollen mit rund 1190 Inseln liegen einige nahe der Hauptstadt Male und sind per Speedboot erreichbar, andere erfordern ein Wasserflugzeug oder einen Inlandflug mit anschliessender Bootsfahrt. Je weiter die Insel von Male entfernt liegt, desto teurer wird in der Regel die Anreise. Auch die Verpflegung schlägt zu Buche: Da jede Resortinsel für sich steht, essen Sie praktisch immer im Hotel.

Halbpension, Vollpension oder All-inclusive sind deshalb oft wirtschaftlicher als ein reines Frühstücksarrangement. Schliesslich zählt die Unterkunftskategorie: Eine Strandvilla ist meist spürbar preiswerter als ein Wasserbungalow derselben Anlage. Wer den Bungalow auf Stelzen nicht missen möchte, findet ihn auf einer einfacheren Insel häufig zu Konditionen, die anderswo kaum für die Strandvilla reichen.

Worauf Sie beim Vergleichen achten sollten

Massgebend ist der Gesamtpreis aus Flug, Transfer und Verpflegung. Ein günstiges Zimmer relativiert sich schnell, wenn ein langer Wasserflugzeug-Transfer dazukommt. Überlegen Sie sich zudem, worauf es Ihnen wirklich ankommt: Ein gutes Hausriff direkt vor der Insel ersetzt manchen kostenpflichtigen Bootsausflug, und wer den Tag ohnehin im Wasser verbringt, braucht keine grosse Zimmerausstattung. Flexibilität bei den Reisedaten zahlt sich ebenfalls aus, denn schon wenige Wochen Unterschied können die Rate deutlich verändern. Und je früher Sie anfragen, desto grösser ist die Auswahl an preiswerten Kategorien, die auf kleinen Inseln naturgemäss begrenzt sind.

So lassen sich Malediven Ferien günstig planen, ohne dass Sie auf das Wesentliche verzichten: klares Wasser, weisse Strände und viel Ruhe.