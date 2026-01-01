Das hängt von der Lage Ihrer Insel ab: Resorts in der Nähe von Malé werden per Schnellboot erreicht, weiter entfernte Inseln per Wasserflugzeug – ein Erlebnis für sich, allerdings nur bei Tageslicht möglich – oder mit einem Inlandflug und anschliessendem Bootstransfer. Der Transfer wird in der Regel vom Resort organisiert; unsere Spezialisten stimmen Ihre Flugzeiten bei der Buchung darauf ab.