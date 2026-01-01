Malediven Reiseinformationen
Ferien vom Spezialisten auf den Malediven
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Die Edelweiss Air fliegt per Direktflug je nach Saison 1-3 Mal wöchentlich nach Male. Mit weiteren Fluggesellschaften wie Emirates fliegen mehrmals in der Woche von der Schweiz mit einem Zwischenstopp auf die Malediven.
Es handelt sich um ein muslimisches Land. Somit ist Alkohol verboten. An ausländische Gäste auf den Hotelinseln wird jedoch Alkohol ausgeschenkt.
Das Angeln ist auf der Insel eigentlich verboten. Lediglich von speziellen Booten aus ist es gestattet.
Für Aufnahmen mit einer Drohne muss eine Bewilligung eingeholt werden, solange die Privatsphäre der Hotelgäste aber respektiert wird, haben die Resorts nichts dagegen.
In Malé finden Sie einige Banken, die auch Fremdwährungen wechselt. Grösstenteil auch auf den Hotelinseln und natürlich am Flughafen.
Auf den Malediven gibt es keine Vertretung für Staatsbürger aus der Schweiz. Ihre Anliegen werden auf Sri Lanka betreut:
|Embassy of Switzerland
|63, Srimath R.G. Senanayake Mawatha (Gregory's Road)
|Colombo 7 / Sri Lanka
|Tel. +41 31 322 18 51
|Tel. +94 11 269 51 17
Der Besitz von Drogen ist streng verboten und wird bestraft.
Für die Einreise ist kein Visum notwendig, denn bei der Einreise wird ein 30 Tage Visum zugeteilt. Eine Verlängerung auf maximal 90 Tage ist möglich. Der Reisepass eines Schweizer Einreisenden muss mindestens 6 Monate über das Rückreisedatum gültig sein. Die maledivischen Zollbeamten sind sehr streng, deshalb halten Sie sich bitte an die Zollvorschriften.
Die Gäste werden auf den Malediven mit westlichen Köstlichkeiten verwöhnt.
Die Malediven sind auch für Reisen mit Kindern bestens geeignet. Einige Hotelanlagen haben sich auf Reisende mit Kindern spezialisiert. Fragen Sie einfach unsere Reiseexperten.
Nacktbaden oder oben ohne am Strand liegen ist auf den Malediven nicht erlaubt. Auf nicht ausschliesslichen Touristeninseln wie Malé sollte Schulter- und Kniebedeckende Kleidung getragen werden.
Auf den Malediven bieten sich einzigartige Fotomotive, z.B. Unterwasseraufnahmen.
Eine gute medizinische Versorgung finden Reisende in Malé. Immer mehr Hotels verfügen über einen inseleigenen Arzt.
Haustiere dürfen grundsätzlich nicht mitgenommen werden.
In einigen Resorts ist die Heirat möglich. Die Malediven sind zudem ein beliebtes Reiseland für Flitterwochen.
Impfungen sind für die Einreise nicht zwingend notwendig. Es empfiehlt sich allerdings ein Schutz gegen Hepatitis A und B. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Hausarzt darüber.
Auf den meisten Inseln ist das Einwählen ins Internet kein Problem.
Zwar finden Sie in vielen Hotels eine gute medizinische Versorgung, jedoch sollten Sie wichtige Medikamente auf alle Fälle mitnehmen.
- Sonnensschutz
- Mückenschutz
- T-Shirts
- Badehosen
- Schnorchelausrüstung
- Stromadapter
Die beste Reisezeit für Ferien auf den Malediven ist von Dezember bis April. In diesen Monaten herrscht Trockenzeit, mit viel Sonnenschein und ruhigem Meer. Die Bedingungen sind perfekt für Tauchen, Schnorcheln und andere Wassersportarten. Besonders während dieser Zeit können Reisende die traumhafte Inselwelt in vollen Zügen geniessen.
Es besteht ein kleines Angebot an Einkaufsmöglichkeiten in Malé. Es empfiehlt sich, alle notwendigen Gegenstände von zu Hause mitzunehmen.
- Nationale Feiertage
- Neujahr 1. und 2. Januar
- Huravee-Tag 25. Januar
- Unabhängigkeitstag 26. und 27. Juli
- Nationalfeiertag 3. November
- Tag der Republik 11. und 12. November
- Der islamische Fastenmonat Ramadan hat keinen festen Termin und verschiebt sich jährlich.
Auf den Malediven wird Dhivehi gesprochen.
Zur Mitnahme eines internationalen Adapters wird geraten.
Die Malediven bieten eine einzigartige Unterwasserwelt.
Auf den Malediven besteht grundsätzlich ein guter Empfang, dennoch beachten Sie bitte die hohen Roaminggebühren, welche beim versenden von SMS und Mobiltelefonen anfallen können.
Trinkgeld wird in kleinen US-Dollar-Noten an Zimmerpersonal, Restaurantmitarbeitern und Gepäckträgern gegeben.
Die Rufiyaa ist die Landeswährung. Auf den touristischen Inseln hat sich der US Dollar als Zahlungsmittel durchgesetzt.
Im Vergleich zur europäischen Winterzeit werden die Uhren vier Stunden und im Sommer drei Stunden vorgedreht.
Das Klima der Malediven wird von zwei Monsunen bestimmt: Der Nordost-Monsun von etwa Dezember bis April bringt trockene, sonnige Tage und eine ruhige See – die klassische Hochsaison. Während des Südwest-Monsuns von Mai bis November ist es feuchter, kurze kräftige Schauer wechseln sich mit Sonnenphasen ab. Baden ist dank konstant warmer Wassertemperaturen das ganze Jahr über möglich, und in der Nebensaison profitieren Sie von ruhigeren Inseln und attraktiven Angeboten.
Der Direktflug von Zürich nach Malé dauert rund zehn Stunden. Mit einem Zwischenstopp, beispielsweise in Dubai, verlängert sich die Reisezeit je nach Verbindung auf etwa zwölf bis vierzehn Stunden. Dank der geringen Zeitverschiebung bleibt der Jetlag angenehm klein.
Das hängt von der Lage Ihrer Insel ab: Resorts in der Nähe von Malé werden per Schnellboot erreicht, weiter entfernte Inseln per Wasserflugzeug – ein Erlebnis für sich, allerdings nur bei Tageslicht möglich – oder mit einem Inlandflug und anschliessendem Bootstransfer. Der Transfer wird in der Regel vom Resort organisiert; unsere Spezialisten stimmen Ihre Flugzeiten bei der Buchung darauf ab.
Für die Hochsaison von Dezember bis April, insbesondere über die Festtage, empfiehlt sich eine möglichst frühe Buchung – begehrte Wasservillen und kleinere Resorts sind oft Monate im Voraus ausgebucht. Wer in der Nebensaison reist, kann auch kurzfristiger planen.
Jede Resortinsel hat ihren eigenen Charakter: Taucher und Schnorchler achten auf ein schönes Hausriff, Familien auf kinderfreundliche Anlagen, Paare in den Flitterwochen auf Ruhe und Privatsphäre. Auch die Grösse der Insel, die Transferdauer und das Verpflegungskonzept spielen bei der Wahl eine wichtige Rolle. Lassen Sie sich beraten – so finden Sie die Insel, die wirklich zu Ihnen passt.
Wann reisen? Die beste Reisezeit im Detail
Sie möchten genauer wissen, welche Monate sich für Ihre Malediven Ferien eignen? Auf unserer Seite zur besten Reisezeit für die Malediven finden Sie eine Klimatabelle mit den Saisonzeiten, Empfehlungen nach Aktivität sowie Antworten auf die häufigsten Fragen zu Monsun, Regenzeit und Nebensaison – kompakt zusammengefasst für Ihre Reiseplanung.
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