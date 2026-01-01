Die Insel verfügt über das «The Island Gallery» Restaurant, welches mit mediterran inspirierten Speisen inklusive frischen Pizzas und Pastas, lokalen Gerichten und internationaler Küche verwöhnt. Des Weiteren gibt es die «The Island Bar», wo abends Cocktails serviert werden, einen Infinity-Pool, einen TV-Raum und eine Boutique.

Die 46 in hellen Farben gehaltenen Beach Bungalows (33 m2) liegen direkt am Strand und bieten ein halboffenes Badezimmer mit Aussendusche, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Minikühlschrank und eine Terrasse. 22 Bungalows davon bieten eine Verbindungstüre. Die 24 Water Villas (37 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und bieten einen direkten Zugang ins Meer. Sie verfügen über ein geschlossenes Badezimmer, zusätzliche Sitzecke und eine sehr grosszügige, möblierte Terrasse.