Die 14 grosszügigen Beach Villas (55 m2) sind aus Holz gebaut und liegen direkt am Strand. Sie bieten ein halboffenes Badezimmer mit Dusche, TV, Teekocher, Minibar, Weinkühler und eine Terrasse mit Sicht auf die Lagune, den Kanal und die entfernte lokale Insel. Sonnenuntergangsseite. Einige der 36 Jacuzzi Beach Villas (71 m2) liegen auf der gleichen Seite und die restlichen auf der Sonnenaufgangsseite mit Sicht auf den Ozean.

Die neueren Premium Jacuzzi Beach Villas bieten eine Traumlage am Strand auf der Ostseite der Insel. Zudem verfügen sie zusätzlich über einen Jacuzzi und ein Tagesbett im Badezimmer. Die 15 Jacuzzi Water Villas (88 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut, mit geschlossenem Badezimmer, zusätzlich mit Espresso-Maschine. Terrasse mit direktem Zugang ins Meer mit Sicht auf Kanal und entfernte lokale Insel. Ocean Jacuzzi Water Villas mit uneingeschränkter Meersicht.