Nord-Ari-Atoll Reisen vom Spezialisten
Ferien in bewährten Hotels
Transfer ab Malé: Wasserflugzeug oder Speedboot
Nach der Landung auf dem internationalen Flughafen bei Malé geht es je nach Lage Ihrer Insel per Wasserflugzeug oder Speedboot weiter. Der Flug im Wasserflugzeug ist dabei mehr als ein blosser Transfer: Aus der Luft zeigt sich die Struktur des Atolls mit seinen Ringriffen, Lagunen und Sandbänken in allen Blau- und Türkistönen. Für näher an der Hauptstadt gelegene Inseln ist das Speedboot eine flexible Alternative, da es im Gegensatz zum Wasserflugzeug auch nach Einbruch der Dunkelheit verkehrt. Welche Variante zu Ihren Flugzeiten passt, klären unsere Spezialisten bei der Buchung für Sie.
Hausriffe und Unterwasserwelt: das Markenzeichen des Atolls
Kaum eine Region der Malediven ist so eng mit dem Tauch- und Schnorchelsport verbunden wie das Ari-Atoll. Viele Inseln der nördlichen Atollhälfte verfügen über ein Hausriff, das direkt ab Strand erreichbar ist – Maske auf, Flossen an, und schon gleiten Sie über Korallenformationen und Schwärme tropischer Rifffische. Wer tiefer hinab möchte, findet an den Aussenriffen und in den Kanälen zwischen den Inseln Steilwände und Strömungstauchplätze, an denen regelmässig Grossfische vorbeiziehen.
Das Ari-Atoll zählt zudem zu den Gebieten der Malediven, in denen je nach Jahreszeit Mantas und Walhaie gesichtet werden – ein Grund, weshalb viele Wiederholungsgäste dem Atoll treu bleiben. Tauchbasen mit Kursen für Einsteiger wie für erfahrene Taucher gehören auf den meisten Ferieninseln zum Standard.
Beste Reisezeit für das Nord-Ari-Atoll
Das Klima der Malediven wird vom Monsun bestimmt: Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es überwiegend trocken und sonnig, der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Feuchtigkeit und kurze, kräftige Schauer. Warm ist es das ganze Jahr über, und auch die Wassertemperaturen laden in jeder Saison zum Baden ein. Taucher und Schnorchler sind ganzjährig gut aufgehoben; in der Trockenzeit sind die Sichtweiten unter Wasser tendenziell am besten, während die Nebensaison mit ruhigeren Inseln punktet.
Für wen eignet sich das Nord-Ari-Atoll?
Taucher und Schnorchler finden hier eines der abwechslungsreichsten Reviere des Landes. Familien profitieren von flachen, geschützten Lagunen und der eingespielten Infrastruktur vieler Ferieninseln. Ruhesuchende wählen eine der kleineren Inseln, auf denen sich der Tag zwischen Strand, Buch und Spa entschleunigt. Und Paare finden im Nord-Ari-Atoll die klassische Malediven-Kulisse mit Wasservillen und Abendessen am Strand – ohne lange Anreisewege innerhalb des Landes.
Aktivitäten: mehr als Strandferien
Neben Tauchen und Schnorcheln stehen auf den meisten Inseln Ausflüge zu Sandbänken und bewohnten Einheimischeninseln, Delfin-Touren bei Sonnenuntergang, Fischen nach lokaler Art sowie Kajak- und Stand-up-Paddling-Touren durch die Lagune auf dem Programm. Wer Kontraste sucht, kombiniert das Nord-Ari-Atoll mit einem zweiten Inselstopp – etwa in einem ruhigeren Atoll oder im UNESCO-Biosphärenreservat des Baa-Atolls. Anregungen für Ihre Malediven Ferien und eine persönliche Offerte erhalten Sie direkt von unserem Beratungsteam.
Constance Halaveli Maldives
ab CHF 563.– / pro Person
Ari-Atoll
Vier Restaurants, zwei Bars und Weinkeller, Pool, Boutiquen.
Kandolhu Maldives
ab CHF 369.– / pro Person
Ari-Atoll
Das halboffene Hauptrestaurant «The Market» verwöhnt mit internationaler Küche, das «Olive» mit Meersicht besticht...
Nova Maldives
ab CHF 340.– / pro Person
Ari-Atoll
Ein Buffetrestaurant mit internationaler Küche, je ein à la carte Restaurant mit Seafood- und Grill-Spezialitäten...
Gangehi Island Resort
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Hauptrestaurant, à la carte Restaurant/Lounge, Bar, TV-Raum, Bibliothek, Boutique mit Näherin. WiFi kostenfrei.
Ellaidhoo Maldives by Cinnamon
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Die Insel bietet 2 Hauptrestaurants (Buffet), wovon eines ausschliesslich für die Water Bungalow-Gäste ist sowie ein...
Die besten Hotels des Nord Ari Atolls
Auf den 33 Inseln des Nord Ari Atolls gibt es über 10 Urlaubsresorts. Hierzu zählt das Ellaidhoo Maldives, welches sich an einem fischreichen Strömungskanal befindet. Hinzu kommen die mit 210 x 80 Metern eher kleine Anlage Safari Island und das in der Luxusklasse angesiedelte Constance Halaveli, wo sich der längste Holzsteg der Malediven befindet. Genussmenschen finden im W Maldives Ruhe und Erholung. Das Nord Ari Atoll ist für seine Hausriffe bekannt.
Taucher bevorzugen die hervorragenden Tauchspots, wie die Gegend des Fishheads, einem Felsen, der Sammelplatz für Haie ist und heute unter Naturschutz steht. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihnen den Genuss der Schönheit der Inseln.
Das Nord-Ari-Atoll im Überblick: Lage, Riff und Anreise
Das Nord-Ari-Atoll bildet die nördliche Hälfte des Ari-Atolls, einer der grössten Inselgruppen der Malediven, und liegt westlich der Hauptstadtregion. Es zählt zu den klassischen Ferienregionen des Landes: viele Resortinseln unterschiedlicher Kategorien, eine eingespielte Infrastruktur und zugleich die typische Atoll-Landschaft aus Sandbänken, Lagunen und Riffen.
Seinen Ruf verdankt das Atoll vor allem der Unterwasserwelt. Rund um die Inseln liegen Hausriffe und vorgelagerte Riffkuppen, die zu den bekanntesten Tauchrevieren der Malediven gehören; auch Begegnungen mit Grossfischen sind hier keine Seltenheit. Schnorchler kommen an vielen Inseln direkt ab Strand auf ihre Kosten, ohne dafür ein Boot besteigen zu müssen.
Die Anreise ab Malé erfolgt in der Regel per Wasserflugzeug in rund einer halben Flugstunde; je nach Insel sind auch Speedboot-Transfers möglich. Damit bleibt der Weg vom internationalen Flughafen zur Resortinsel angenehm überschaubar.
Das Atoll passt zu Tauchern und Schnorchlern ebenso wie zu klassischen Badeferien mit der Familie – die grosse Auswahl an Inseln macht es einfach, das passende Resort zu finden. Einen Vergleich der Regionen bietet unsere Übersicht der Malediven-Atolle.
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
Badeferien Angebote
Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle
Nach der Landung auf dem internationalen Flughafen bei Malé geht es per Wasserflugzeug oder Speedboot weiter. Der Wasserflug dauert rund eine halbe Stunde und bietet spektakuläre Ausblicke auf Ringriffe, Lagunen und Sandbänke. Das Speedboot eignet sich für näher gelegene Inseln und verkehrt im Gegensatz zum Wasserflugzeug auch nach Einbruch der Dunkelheit.
Die trockenste und sonnigste Zeit ist der Nordost-Monsun von Dezember bis April, mit tendenziell den besten Sichtweiten unter Wasser. Von Mai bis November bringt der Südwest-Monsun mehr Feuchtigkeit und kurze, kräftige Schauer, dafür sind die Inseln ruhiger. Warm ist es das ganze Jahr, und die Wassertemperaturen laden in jeder Saison zum Baden ein.
Das Nord-Ari-Atoll passt zu Tauchern und Schnorchlern, die eines der abwechslungsreichsten Reviere der Malediven suchen, zu Familien dank flacher, geschützter Lagunen und eingespielter Infrastruktur, zu Ruhesuchenden auf kleineren Inseln sowie zu Paaren, die Wasservillen und Abendessen am Strand ohne lange Anreisewege innerhalb des Landes schätzen.
Viele Inseln verfügen über ein Hausriff, das direkt ab Strand erreichbar ist. An Aussenriffen und Kanälen warten Steilwände und Strömungstauchplätze, an denen regelmässig Grossfische vorbeiziehen; je nach Jahreszeit werden Mantas und Walhaie gesichtet. Bekannt ist zudem der unter Naturschutz stehende Fishhead, ein Sammelplatz für Haie. Tauchbasen mit Kursen gehören auf den meisten Ferieninseln zum Standard.
Auf den 33 Inseln des Nord-Ari-Atolls gibt es über 10 Urlaubsresorts, von der komfortablen Mittelklasse bis zur Luxusanlage. Dazu zählen das Ellaidhoo Maldives an einem fischreichen Strömungskanal, die kleine Anlage Safari Island, das luxuriöse Constance Halaveli mit dem längsten Holzsteg der Malediven sowie das W Maldives für Ruhe und Erholung.
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