Nord-Ari-Atoll Reisen vom Spezialisten

Transfer ab Malé: Wasserflugzeug oder Speedboot

Nach der Landung auf dem internationalen Flughafen bei Malé geht es je nach Lage Ihrer Insel per Wasserflugzeug oder Speedboot weiter. Der Flug im Wasserflugzeug ist dabei mehr als ein blosser Transfer: Aus der Luft zeigt sich die Struktur des Atolls mit seinen Ringriffen, Lagunen und Sandbänken in allen Blau- und Türkistönen. Für näher an der Hauptstadt gelegene Inseln ist das Speedboot eine flexible Alternative, da es im Gegensatz zum Wasserflugzeug auch nach Einbruch der Dunkelheit verkehrt. Welche Variante zu Ihren Flugzeiten passt, klären unsere Spezialisten bei der Buchung für Sie.

Hausriffe und Unterwasserwelt: das Markenzeichen des Atolls

Kaum eine Region der Malediven ist so eng mit dem Tauch- und Schnorchelsport verbunden wie das Ari-Atoll. Viele Inseln der nördlichen Atollhälfte verfügen über ein Hausriff, das direkt ab Strand erreichbar ist – Maske auf, Flossen an, und schon gleiten Sie über Korallenformationen und Schwärme tropischer Rifffische. Wer tiefer hinab möchte, findet an den Aussenriffen und in den Kanälen zwischen den Inseln Steilwände und Strömungstauchplätze, an denen regelmässig Grossfische vorbeiziehen.

Das Ari-Atoll zählt zudem zu den Gebieten der Malediven, in denen je nach Jahreszeit Mantas und Walhaie gesichtet werden – ein Grund, weshalb viele Wiederholungsgäste dem Atoll treu bleiben. Tauchbasen mit Kursen für Einsteiger wie für erfahrene Taucher gehören auf den meisten Ferieninseln zum Standard.

Beste Reisezeit für das Nord-Ari-Atoll

Das Klima der Malediven wird vom Monsun bestimmt: Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es überwiegend trocken und sonnig, der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Feuchtigkeit und kurze, kräftige Schauer. Warm ist es das ganze Jahr über, und auch die Wassertemperaturen laden in jeder Saison zum Baden ein. Taucher und Schnorchler sind ganzjährig gut aufgehoben; in der Trockenzeit sind die Sichtweiten unter Wasser tendenziell am besten, während die Nebensaison mit ruhigeren Inseln punktet.

Für wen eignet sich das Nord-Ari-Atoll?

Taucher und Schnorchler finden hier eines der abwechslungsreichsten Reviere des Landes. Familien profitieren von flachen, geschützten Lagunen und der eingespielten Infrastruktur vieler Ferieninseln. Ruhesuchende wählen eine der kleineren Inseln, auf denen sich der Tag zwischen Strand, Buch und Spa entschleunigt. Und Paare finden im Nord-Ari-Atoll die klassische Malediven-Kulisse mit Wasservillen und Abendessen am Strand – ohne lange Anreisewege innerhalb des Landes.

Aktivitäten: mehr als Strandferien

Neben Tauchen und Schnorcheln stehen auf den meisten Inseln Ausflüge zu Sandbänken und bewohnten Einheimischeninseln, Delfin-Touren bei Sonnenuntergang, Fischen nach lokaler Art sowie Kajak- und Stand-up-Paddling-Touren durch die Lagune auf dem Programm. Wer Kontraste sucht, kombiniert das Nord-Ari-Atoll mit einem zweiten Inselstopp – etwa in einem ruhigeren Atoll oder im UNESCO-Biosphärenreservat des Baa-Atolls. Anregungen für Ihre Malediven Ferien und eine persönliche Offerte erhalten Sie direkt von unserem Beratungsteam.