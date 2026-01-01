Canareef Resort Maldives
Addu-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Canareef liegt im südlichsten Atoll der Malediven, dem Addu-Atoll – fernab der grossen Resorts und umgeben von unberührter Natur. Die 4,5 km lange Insel Herathera bietet viel Raum für entspannte Strandferien. Über eine Brücke gelangt man ins Dorf Hulhumeedhoo - ein authentischer Einblick ins Inselleben. Naturfreunde entdecken im "Canareef Eco Park" Spazierwege, seltene Vogelarten und einen idyllischen See zum Kajaken. Drei Restaurants, mehrere Bars, Pools, ein Spa sowie ein breites Freizeitangebot sorgen für abwechslungsreiche Ferientage. Kids-Club für Kinder von 5 - 11 Jahre mit Spielplatz und Kinderpool.
Angebot
Das "Dhunfini" Spa liegt eingebettet in tropische Gärten und bietet verschiedenste Behandlungen an.
Zimmer
Die freistehenden Unterkünfte bieten ein halboffenes Badezimmer, Minibar, Kaffeemaschine, TV, Safe und eine möblierte Terrasse. Die 80 Sunrise Villas (76 m2) liegen an der rauen Ostküste, je nach Lage ist kaum Strand vorhanden und es ist nicht ideal zum Baden. Die 71 Sunset Beach Villas (76 m2) liegen direkt am Sandstrand und bieten traumhafte Sonnenuntergänge. Die 120 Premium Beach Villas Jacuzzi (97 m2) verfügen über den breitesten Strandabschnitt und zusätzlich über ein Jacuzzi im Badezimmer.
Gratis-Sport
Fitnessraum, Fahrräder, Tennis, Beachvolleyball.
Sport gegen Gebühr
Windsurfen, Kajak, Stand-up-Paddle, Jetski, Schnorchelausrüstung, Tauchen.
ab CHF 130.– / pro Person
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