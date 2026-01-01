Canareef liegt im südlichsten Atoll der Malediven, dem Addu-Atoll – fernab der grossen Resorts und umgeben von unberührter Natur. Die 4,5 km lange Insel Herathera bietet viel Raum für entspannte Strandferien. Über eine Brücke gelangt man ins Dorf Hulhumeedhoo - ein authentischer Einblick ins Inselleben. Naturfreunde entdecken im "Canareef Eco Park" Spazierwege, seltene Vogelarten und einen idyllischen See zum Kajaken. Drei Restaurants, mehrere Bars, Pools, ein Spa sowie ein breites Freizeitangebot sorgen für abwechslungsreiche Ferientage. Kids-Club für Kinder von 5 - 11 Jahre mit Spielplatz und Kinderpool.