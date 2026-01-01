33 freistehende Beach Villas (87 m2) und 21 Sunset Beach Villas (87 m2) sind typisch maledivisch eingerichtet und bieten Open-Air-Badezimmer, Minibar und Wasserkocher. Terrasse mit Sonnenauf- oder untergangsseite. 20 Deluxe Villas (87 m2) haben zusätzlich eine Badewanne und einen kleinen Plunge-Pool. 10 Deluxe Pool Villas (87 m2) mit gleicher Einrichtung, jedoch mit Pool (4 x 2,5m) auf der Terrasse. Die 12 Lagoon Villas (87 m2) sind auf Stelzen über dem Wasser gebaut und bieten zusätzlich einen TV, einen Jacuzzi anstelle der Badewanne und einen privaten Pool auf der Terrasse. Die zwei Sunset Lagoon Villas (154 m2) verfügen zusätzlich über ein separates Wohnzimmer.