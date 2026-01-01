13 Beach Front Villas (42 m2) sind komplett in Weiss gehalten, liegen direkt am Strand, in Zweier-Einheiten oder freistehend, und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Aussendusche, Espresso-Maschine, Minibar und eine Terrasse. 21 Beach Front Junior Suites (66 m2) mit zusätzlichem Wohnbereich. 11 Sand Bank Junior Suites (66 m2) liegen direkt an der Sandbank. Eine Beach Front Suite (85 m2) mit grösserem Wohnbereich inkl. TV/Terrrasse.

14 Water Villas (140 m2) mit geschlossenem Badezimmer sind auf Stelzen über Wasser gebaut, noch edler (5 Sterne-Standard) eingerichtet, zusätzlich mit begehbarem Kleiderschrank und grosser Terrasse mit direktem Zugang ins Meer. 7 Jacuzzi Water Villas (140 m2) zusätzlich mit Jacuzzi auf der Terrasse. Zwei 2 Bedroom Pool Water Villas (176 m2) liegen am Ende des Steges, zwei Water Villas mit gemeinsamer Terrasse und Infinity-Pool.