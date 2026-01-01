Diamonds Thudufushi
Ari-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Hervorragendes Buffet-Restaurant mit Themen-Abenden, ein à la carte Restaurant mit europäischer/asiatischer Fusionsküche (für Gäste der Wasser Villen inkludiert) und ein weiteres mit Teppanyaki, je drei Bars und Shops inklusive Schneiderei.
Angebot
Das Spa über Wasser bietet eine Auswahl an Körperbehandlungen an.
Zimmer
13 Beach Front Villas (42 m2) sind komplett in Weiss gehalten, liegen direkt am Strand, in Zweier-Einheiten oder freistehend, und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Aussendusche, Espresso-Maschine, Minibar und eine Terrasse. 21 Beach Front Junior Suites (66 m2) mit zusätzlichem Wohnbereich. 11 Sand Bank Junior Suites (66 m2) liegen direkt an der Sandbank. Eine Beach Front Suite (85 m2) mit grösserem Wohnbereich inkl. TV/Terrrasse.
14 Water Villas (140 m2) mit geschlossenem Badezimmer sind auf Stelzen über Wasser gebaut, noch edler (5 Sterne-Standard) eingerichtet, zusätzlich mit begehbarem Kleiderschrank und grosser Terrasse mit direktem Zugang ins Meer. 7 Jacuzzi Water Villas (140 m2) zusätzlich mit Jacuzzi auf der Terrasse. Zwei 2 Bedroom Pool Water Villas (176 m2) liegen am Ende des Steges, zwei Water Villas mit gemeinsamer Terrasse und Infinity-Pool.
Gratis-Sport
Kleiner Fitnessraum, Yoga, Wassergymnastik, Beachvolleyball, Tischfussball, Dart, Billard, Kajak, Stand-up-Paddle, Windsurfen, geführte Schnorchelausflüge am Hausriff, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Katamaran, Hochseefischen, Tauchen.
ab CHF 402.– / pro Person
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