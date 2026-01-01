Das familiär geführte Hotel unter italienischer Leitung liegt am Dorfrand, direkt am Strand mit Sonnenliegen, Hängematten und einem Tagesbett sowie neben der bekannten Surf-Schule «Cokes Surf». Der offizielle Bikinistrand, der sich besser zum Schwimmen eignet, ist in 2 Gehminuten erreichbar (kostenfreie Sonnenliegen vorhanden). Die geräumigen 4 Standard Deluxe verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, Wasserkocher, Minikühlschrank, kleines Fenster. Die 8 Deluxe Ocean View liegen in den oberen Etagen und bieten zusätzlich TV und einen Balkon mit Meersicht.

Des Weiteren verfügt es über ein Restaurant am Strand mit lokaler, italienischer und mediterraner Küche, eine Bar mit Lounge, eine Boutique und ein kleines Spa.