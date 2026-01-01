Drei alleinstehende Garden Villen (64 m2) im Inselinnern bieten Badezimmer, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator und Terrasse mit Gartenblick. Eine Family Garden Villa (76 m2) mit zwei Schlaf- und Badezimmern sowie TV. Die 20 typisch maledivischen Beach Villen (64 m2) mit gleicher Ausstattung wie die Garden Villen liegen, direkt am Strand. 8 Overwater Villen (76 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und bieten ein grösseres Badezimmer, zusätzlich einen Wasserkocher.

Terrasse mit direktem Einstieg ins Meer. Sonnenuntergangsseite. Die 8 Overwater Deluxe Villen (102 m2) verfügen zusätzlich über eine Sitzecke, halboffenes Badezimmer mit Regendusche, iPod-Station, Minibar, Nespresso-Maschine (gegen Gebühr), Safe und eine grosse Terrasse mit Tagesbett. Sonnenauf- und untergangsseite.