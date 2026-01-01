Die 64 Sunset Beach Villen (100 m2) bieten ein halboffenes Bad mit Whirlwanne, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Tee- und Kaffeekocher, Safe und Terrasse. 18 2 Bedroom Sunset Family Beach Villen (200 m2) bestehen aus zwei Sunset Beach Villen mit Verbindungstüre. Die 10 Sunset Beach Villen Pool (192 m2) verfügen zusätzlich eine Terrasse mit Pool (30 m2) und à la carte Frühstück.

Die 2021 neu erstellten 20 Kanifushi Grand Pool Villen (242 m2) verfügen über noch mehr Platz, inkl. eine maledivische Schaukel sowie 42 m2 Pool und die 10 Kanifushi Residences (595 m2) bieten 2 Schlaf- und Badezimmer, einen gemeinsamen Wohnbereich und eine grosse Terrasse mit 115m2 Pool. Die 12 Water Villen (105 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut, mit direktem Einstieg in die Lagune und mit geschlossenem Badezimmer. Die 28 Sunset Water Villen Pool (125 m2) verfügen zusätzlich über einen Pool und freie Sicht auf den Ozean.