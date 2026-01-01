38 Beach Villas / Pool Beach Villas (96 / 122 m2) bieten ein halboffenes Badezimmer mit Innen- und Aussendusche, Badewanne, Minibar, Tee-Kocher, Espresso-Maschine, Sitzecke und eine Terrasse. Sonnenauf- oder untergangsseite, mit und ohne Pool. 2 Beach Duplex Villas (Beach Villa + Beach Pool Villa mit gemeinsamem Wohnzimmer und Terrasse mit Pool), eine Premium Beach Duplex Villa (noch grösser). 11 Jacuzzi Water Villas (122 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut, mit geschlossenem Badezimmer und Jacuzzi auf der Terrasse.

4 Pool Water Villas (122 m2) mit Pool anstatt Jacuzzi und 4 Premium Pool Water Villas liegen am Ende des Steges inkl. Pool mit Glaswand, ein Überwassernetz und Butler-Service.

