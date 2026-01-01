Beschreibung

Einleitung Die dichtbewachsene Insel bietet ein klimatisiertes Restaurant mit Sitzgelegenheit im Freien, eine Bar mit gelegentlicher Abendunterhaltung, TV in der Lobby, eine Bibliothek und eine Boutique. WiFi kostenfrei.

Angebot Das "Aavun Spa" bietet eine Vielzahl an Körperbehandlungen an.

Zimmer Alle 96 Standard sind auf sechs doppelstöckige Gebäude verteilt und befinden sich inmitten dichter Vegetation, leicht zurückversetzt vom Strand. Sie verfügen über Dusche, Fön, Klimaanlage, Minibar, Tee-/Wasserkocher sowie eine Terrasse oder Balkon.

Gratis-Sport Fussball, Volleyball, Badminton, Dart.