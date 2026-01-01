Die 23 stylischen Escape Beach 1 Bedroom Villas (188 m²) verschmelzen dank ihrer innovativen «Bio-Boho» Designphilosophie harmonisch mit der Natur. Sie liegen direkt am Strand und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Dusche und Badewanne, Minibar, eine Terrasse mit Pool und Tagesbett im Obergeschoss. Die zwei Oasis Beach 2 Bedroom Villas (376 m2) bieten zwei Schlaf-/Badezimmer, gemeinsamer Wohnbereich, Terrasse mit Pool und Rutsche.

Auf Stelzen über dem Wasser und auf einer Etage gebaut, mit geschlossenem Badezimmer und teils Glasboden, befinden sich 21 Superior Overwater 1 Bedroom Villas (146 m²) mit Sicht auf die Lagune und 25 Premier Overwater 1 Bedroom Villas (146 m²) mit Zugang und Sicht aufs offene Meer. Am Stegende liegen drei Supreme Overwater 2 Bedroom Villas (323 m²) und die exklusive Oasis Overwater 2 Bedroom Villa (492 m²).