W Maldives
Ari-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Nach der Neugestaltung präsentiert sich das W Maldives als erstes «Reimagined Flagship» der Marke – mit ikonischem WET Deck samt Edelstahlrutsche, Poolanlage und Bar für kreative Snacks & Drinks. Kulinarisch überzeugt das FISH mit «Ocean-to-Table» Seafood, das SIP begeistert mit Nikkei-Küche und Latin-Cocktails, das FIRE direkt am Strand verwöhnt mit Barbecue-Klassikern. Das KITCHEN bietet ein Frühstücksbuffet mit Live-Cooking sowie abends innovative Gerichte und Themenabende. Pop-ups mit Michelin-Köchen und Mixologen setzen kulinarische Akzente. Das AWAY Spa über Wasser bietet verschiedenste Anwendungen. Boutique.
Zimmer
Die 23 stylischen Escape Beach 1 Bedroom Villas (188 m²) verschmelzen dank ihrer innovativen «Bio-Boho» Designphilosophie harmonisch mit der Natur. Sie liegen direkt am Strand und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Dusche und Badewanne, Minibar, eine Terrasse mit Pool und Tagesbett im Obergeschoss. Die zwei Oasis Beach 2 Bedroom Villas (376 m2) bieten zwei Schlaf-/Badezimmer, gemeinsamer Wohnbereich, Terrasse mit Pool und Rutsche.
Auf Stelzen über dem Wasser und auf einer Etage gebaut, mit geschlossenem Badezimmer und teils Glasboden, befinden sich 21 Superior Overwater 1 Bedroom Villas (146 m²) mit Sicht auf die Lagune und 25 Premier Overwater 1 Bedroom Villas (146 m²) mit Zugang und Sicht aufs offene Meer. Am Stegende liegen drei Supreme Overwater 2 Bedroom Villas (323 m²) und die exklusive Oasis Overwater 2 Bedroom Villa (492 m²).
Gratis-Sport
Fahrräder, Fitnesscenter, Yoga, Billard, Tischtennis, Padel-Tennis, Beachvolleyball, Stand-up-Paddle, Kajaks, Windsurfen, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Hochseefischen, Katamaran, Segeln, Kitesurfen, motorisierter Wassersport, Glasboden-Kanu, Tauchen.
ab CHF 879.– / pro Person
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