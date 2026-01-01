Beste Reisezeit für die Malediven
Klima, Monsun und die schönsten Reisemonate
Klima im Überblick
Auf den Malediven herrscht tropisches Klima: Die Tagestemperaturen liegen das ganze Jahr über bei rund 29 bis 32 Grad, und das Meer bleibt mit 27 bis 29 Grad konstant warm. Den Takt geben die beiden Monsune vor – der trockene Nordost-Monsun von etwa Dezember bis April und der feuchtere Südwest-Monsun von etwa Mai bis November.
|Monate
|Wetter/Saison
|Eignung
|Dezember bis März
|Trockenzeit (Nordost-Monsun): viel Sonne, wenig Regen, ruhige See
|Ideal für Badeferien, Tauchen und Schnorcheln – Hochsaison
|April
|Übergangsmonat: sehr warm, meist noch trocken
|Sehr gut geeignet, oft ruhiger als die Festtagswochen
|Mai bis Oktober
|Regenzeit (Südwest-Monsun): kurze, kräftige Schauer, mehr Wind und Wellen
|Gut für flexible Reisende – ruhiger und meist günstiger
|November
|Übergangszeit: Schauer klingen allmählich ab
|Zunehmend stabil – angenehme Nebensaison
Kurz gesagt: Wer maximale Sonnensicherheit sucht, reist zwischen Dezember und April. Wer Wert auf Ruhe und attraktive Preise legt, findet auch in den übrigen Monaten traumhafte Bedingungen – Regengüsse sind meist kurz, danach zeigt sich rasch wieder die Sonne.
Die beste Reisezeit nach Aktivität
Badeferien: Für klassische Badeferien sind die Monate Dezember bis April erste Wahl – die Sonne scheint zuverlässig, die Lagunen liegen ruhig und die Brise sorgt für angenehme Abkühlung. Baden ist dank des konstant warmen Wassers aber grundsätzlich das ganze Jahr über möglich.
Tauchen und Schnorcheln: In der Trockenzeit ist die Sicht unter Wasser beim Tauchen und Schnorcheln oft besonders gut. Das planktonreichere Wasser während des Südwest-Monsuns erhöht dafür in manchen Regionen die Chancen auf Begegnungen mit Mantas und Walhaien – für viele Taucher ein gutes Argument für die Nebensaison.
Hochzeits- und Flitterwochenreisen: Für Hochzeitsreisen empfiehlt sich die Trockenzeit mit ihren verlässlich romantischen Sonnenuntergängen. Begehrte Wasservillen sind über die Festtage und in den Wintermonaten früh ausgebucht – planen Sie mit etwas Vorlauf.
Schiffsreisen: Wer die Inselwelt auf einer Schiffsreise erkunden möchte, profitiert von der ruhigen See zwischen Dezember und April – ideal für entspannte Überfahrten und Schnorchelstopps an abgelegenen Riffen.
Regionale Unterschiede
Die Malediven erstrecken sich über mehrere Hundert Kilometer von Nord nach Süd, weshalb sich das Wetter von Atoll zu Atoll unterscheiden kann. Als Faustregel gilt: In den nördlichen und zentralen Atollen ist die Trockenzeit etwas ausgeprägter, während die Niederschläge in den äquatornahen südlichen Atollen gleichmässiger über das Jahr verteilt sind. Schlechtwetterlagen sind zudem meist örtlich begrenzt – während es auf einer Insel regnet, scheint wenige Kilometer weiter oft schon wieder die Sonne.
Verbindliche Prognosen für einzelne Inseln sind deshalb schwierig; entscheidender als die Region ist in der Regel die Saison. Weitere Hinweise zu Einreise, Gesundheit und Transfers finden Sie in unseren Reiseinformationen – und bei der Wahl des passenden Atolls für Ihren Reisetermin hilft Ihnen unser Spezialisten-Team gerne weiter.
Klimatabelle Malediven: Alle zwölf Monate im Überblick
Die folgenden Richtwerte beziehen sich auf die Region um das Nord- und Süd-Malé-Atoll im Zentrum der Malediven, wo viele Resorts nur einen kurzen Transfer vom Flughafen Malé entfernt liegen.
|Monat
|Tagestemperatur (°C)
|Nachttemperatur (°C)
|Regentage
|Wassertemperatur (°C)
|Januar
|30
|25
|6
|28
|Februar
|30
|25
|4
|28
|März
|31
|26
|5
|29
|April
|31
|26
|9
|29
|Mai
|31
|26
|14
|29
|Juni
|30
|26
|13
|28
|Juli
|30
|25
|12
|28
|August
|30
|25
|13
|28
|September
|30
|25
|14
|28
|Oktober
|30
|25
|15
|28
|November
|30
|25
|12
|28
|Dezember
|30
|25
|9
|28
Die Tabelle zeigt das typische Bild eines tropischen Inselklimas: Die Temperaturen schwanken über das Jahr kaum, den Unterschied machen die Regentage. Von Dezember bis April fällt am wenigsten Niederschlag, von Mai bis Oktober bringt der Südwest-Monsun deutlich mehr Schauer – die Werte einzelner Atolle können davon leicht abweichen.
Malediven Wetter Monat für Monat
So präsentiert sich das Wetter auf den Malediven im Jahresverlauf – als Referenz dient wiederum die Region um das Nord- und Süd-Malé-Atoll.
Wetter im Januar
Der Januar gehört zu den zuverlässigsten Reisemonaten: Der Nordost-Monsun bringt viel Sonne, wenig Regen und eine ruhige See. Mit Tageswerten um 30 Grad und rund 28 Grad warmem Wasser herrschen ideale Bedingungen für Badeferien und Schnorchelausflüge. Beliebte Resorts sind jetzt stark gebucht – frühzeitige Planung lohnt sich.
Wetter im Februar
Der Februar ist statistisch einer der trockensten Monate des Jahres. Die See liegt ruhig, und die Sicht unter Wasser ist oft hervorragend – beste Voraussetzungen zum Tauchen und Schnorcheln. Wer maximale Sonnensicherheit sucht, liegt in diesem Monat richtig.
Wetter im März
Im März steigen die Temperaturen leicht an – er gehört zu den wärmsten Monaten des Jahres. Regen fällt weiterhin selten, und die Lagunen zeigen sich von ihrer schönsten Seite. Ein Klassiker für Flitterwochen und ausgedehnte Badeferien.
Wetter im April
Der April markiert den Übergang zur Regenzeit, bleibt aber meist noch trocken und sehr warm. Erst gegen Ende des Monats nimmt die Schauerneigung allmählich zu. Ausserhalb der Osterferien ist es oft ruhiger als in den Wintermonaten.
Wetter im Mai
Mit dem Mai beginnt der Südwest-Monsun: Kurze, kräftige Schauer wechseln sich mit sonnigen Abschnitten ab, Wind und Wellen nehmen zu. Die Temperaturen bleiben mit rund 30 Grad tropisch warm. Dafür locken ruhigere Inseln und attraktive Nebensaison-Preise.
Wetter im Juni
Der Juni zeigt sich wechselhaft mit einzelnen Regengüssen, die meist rasch vorüberziehen. Das planktonreichere Wasser erhöht in manchen Regionen die Chancen auf Begegnungen mit Mantas und Walhaien. Für flexible Reisende ein preislich interessanter Monat.
Wetter im Juli
Im Juli halten sich Sonnenphasen und kurze Schauer oft die Waage. Baden und Schnorcheln sind bei rund 28 Grad Wassertemperatur jederzeit möglich. Wer in den Sommerferien reist, profitiert von moderateren Preisen als in der Wintersaison.
Wetter im August
Der August ähnelt dem Juli: tropisch warm, zeitweise windig, mit kurzen Regengüssen. Für Taucher bleibt die Saison spannend – in einigen Regionen stehen die Chancen auf Grossfisch-Begegnungen gut. Wer in den Schulferien reisen möchte, bucht dennoch besser frühzeitig.
Wetter im September
Der September zählt zu den regenreichsten Monaten, mit kräftigen, aber meist kurzen Schauern. Dazwischen zeigt sich immer wieder die Sonne, und das Meer bleibt konstant warm. Preisbewusste Reisende finden jetzt besonders attraktive Angebote.
Wetter im Oktober
Auch der Oktober gehört noch zur Regenzeit – kurze Güsse wechseln sich mit sonnigen Stunden ab. Das nährstoffreiche Wasser macht ihn in manchen Atollen zu einer guten Zeit für Manta-Sichtungen. Die Inseln sind ruhig, die Preise moderat.
Wetter im November
Der November ist Übergangsmonat: Die Schauer des Südwest-Monsuns klingen allmählich ab, und die See beruhigt sich zusehends. Bei Kennern ist er beliebt, weil die Preise vielerorts noch auf Nebensaison-Niveau liegen. Gegen Monatsende kündigt sich vielerorts bereits die Trockenzeit an.
Wetter im Dezember
Im Dezember beginnt mit dem Nordost-Monsun die Trockenzeit: Die Sonne setzt sich zunehmend durch, und die See wird ruhiger. Über Weihnachten und Neujahr sind die Malediven besonders begehrt – reservieren Sie Wasservillen und beliebte Resorts entsprechend früh.
Weihnachten und Silvester auf den Malediven
Die Festtagswochen um Weihnachten und Silvester sind die absolute Hochsaison auf den Malediven – und das aus gutem Grund: Sie fallen mitten in die Trockenzeit des Nordost-Monsuns. Während in der Schweiz die Tage kurz und grau sind, erwarten Sie auf den Inseln zuverlässiger Sonnenschein, ruhige Lagunen und lange, warme Abende am Strand. Weihnachten im Badekleid statt im Wintermantel – für viele Gäste ist genau dieser Kontrast der besondere Reiz dieser Reisezeit.
Die Resorts zelebrieren die Festtage mit viel Liebe zum Detail: festlich geschmückte Inseln, Gala-Abende an Heiligabend und Silvester, Live-Musik und aufwendige Dinner unter freiem Himmel. Der Höhepunkt ist für viele der Jahreswechsel über dem Indischen Ozean – ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst: barfuss im warmen Sand anstossen, ein Feuerwerk über der Lagune bestaunen und den ersten Morgen des neuen Jahres mit Blick auf das türkisfarbene Meer beginnen.
So schön die Festtage im Inselparadies sind – ihre Beliebtheit hat eine Kehrseite: Die Verfügbarkeit in den beliebtesten Resorts ist über Weihnachten und Silvester früh erschöpft, begehrte Wasservillen und familienfreundliche Unterkünfte sind oft lange im Voraus vergeben. Viele Häuser verlangen in diesen Wochen zudem Mindestaufenthalte, und auch die Flüge auf die Malediven füllen sich rasch. Es gilt deshalb eine einfache Regel: Je früher Ihre Anfrage bei uns eintrifft, desto grösser ist die Auswahl an Inseln, Zimmerkategorien und Flugverbindungen.
Unsere Beraterinnen und Berater kennen die Resorts aus eigener Erfahrung, prüfen die Verfügbarkeit für Ihre Wunschtermine und schlagen Ihnen passende Alternativen vor, falls Ihre erste Wahl bereits ausgebucht ist.
Ein Tipp aus unserer Beratung: Wer zeitlich flexibel ist, reist bereits einige Tage vor Weihnachten an oder hängt nach dem Jahreswechsel noch ein paar ruhigere Tage an – so geniessen Sie die Festtagsstimmung und profitieren zugleich von der ganzen Länge der Trockenzeit. Auch die Wahl der Insel will überlegt sein: Manche Resorts feiern die Festtage gross und gesellig, andere setzen auf stille Eleganz mit Dinner bei Kerzenlicht. Sagen Sie uns, welche Stimmung Sie sich wünschen – wir finden die Insel, die dazu passt.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit auf den Malediven
Die beste Reisezeit für die Malediven ist von Dezember bis April. Während des Nordost-Monsuns scheint die Sonne am zuverlässigsten, es regnet wenig und die See ist ruhig – ideale Bedingungen für Badeferien, Tauchen und Schnorcheln. Diese Monate sind zugleich Hochsaison: Beliebte Resorts und Wasservillen sollten Sie deshalb möglichst früh buchen, besonders über Weihnachten und Neujahr.
Die Regenzeit fällt in die Monate des Südwest-Monsuns von etwa Mai bis November. Typisch sind kurze, kräftige Schauer und etwas mehr Wind – tagelanger Dauerregen ist die Ausnahme, und zwischen den Güssen zeigt sich häufig wieder die Sonne. Die Temperaturen bleiben mit rund 30 Grad konstant warm, und das Meer lädt auch in dieser Zeit zum Baden ein.
Ja. Die Malediven sind ein Ganzjahresziel: Luft- und Wassertemperaturen schwanken über das Jahr kaum, Baden und Schnorcheln sind an praktisch jedem Tag möglich. In der Regenzeit müssen Sie mit einzelnen Schauern rechnen, profitieren dafür aber von ruhigeren Inseln und attraktiveren Preisen. Wer flexibel ist, findet zu jeder Jahreszeit passende Bedingungen für traumhafte Ferien.
Als Nebensaison gelten die Monate von etwa Mai bis November. Viele Resorts bieten dann attraktive Konditionen an, die Inseln sind spürbar ruhiger, und auch kurzfristige Buchungen sind eher möglich. Bei Kennern beliebt sind die Übergangsmonate wie November: Die Schauer klingen allmählich ab, während die Preise vielerorts noch auf Nebensaison-Niveau liegen.
Das Meer rund um die Malediven ist das ganze Jahr über angenehm warm: Die Wassertemperaturen liegen konstant bei etwa 27 bis 29 Grad. Damit sind Baden, Schnorcheln und Tauchen in jeder Saison ohne dicken Neoprenanzug möglich. Viele Gäste tragen beim Schnorcheln dennoch ein dünnes Shirt – vor allem als Sonnenschutz bei längeren Ausflügen im Wasser.
So früh wie möglich – die Festtagswochen sind die gefragteste Reisezeit des Jahres, und die beliebtesten Resorts sind oft viele Monate im Voraus ausgebucht. Je früher Ihre Anfrage eingeht, desto grösser ist die Auswahl an Inseln, Villenkategorien und Flugverbindungen. Unser Spezialisten-Team prüft gerne die Verfügbarkeit für Ihre Wunschtermine und empfiehlt Ihnen passende Alternativen, falls Ihr Wunschresort bereits belegt ist.
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