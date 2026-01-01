Malediven Wetter Monat für Monat

So präsentiert sich das Wetter auf den Malediven im Jahresverlauf – als Referenz dient wiederum die Region um das Nord- und Süd-Malé-Atoll.

Wetter im Januar

Der Januar gehört zu den zuverlässigsten Reisemonaten: Der Nordost-Monsun bringt viel Sonne, wenig Regen und eine ruhige See. Mit Tageswerten um 30 Grad und rund 28 Grad warmem Wasser herrschen ideale Bedingungen für Badeferien und Schnorchelausflüge. Beliebte Resorts sind jetzt stark gebucht – frühzeitige Planung lohnt sich.

Wetter im Februar

Der Februar ist statistisch einer der trockensten Monate des Jahres. Die See liegt ruhig, und die Sicht unter Wasser ist oft hervorragend – beste Voraussetzungen zum Tauchen und Schnorcheln. Wer maximale Sonnensicherheit sucht, liegt in diesem Monat richtig.

Wetter im März

Im März steigen die Temperaturen leicht an – er gehört zu den wärmsten Monaten des Jahres. Regen fällt weiterhin selten, und die Lagunen zeigen sich von ihrer schönsten Seite. Ein Klassiker für Flitterwochen und ausgedehnte Badeferien.

Wetter im April

Der April markiert den Übergang zur Regenzeit, bleibt aber meist noch trocken und sehr warm. Erst gegen Ende des Monats nimmt die Schauerneigung allmählich zu. Ausserhalb der Osterferien ist es oft ruhiger als in den Wintermonaten.

Wetter im Mai

Mit dem Mai beginnt der Südwest-Monsun: Kurze, kräftige Schauer wechseln sich mit sonnigen Abschnitten ab, Wind und Wellen nehmen zu. Die Temperaturen bleiben mit rund 30 Grad tropisch warm. Dafür locken ruhigere Inseln und attraktive Nebensaison-Preise.

Wetter im Juni

Der Juni zeigt sich wechselhaft mit einzelnen Regengüssen, die meist rasch vorüberziehen. Das planktonreichere Wasser erhöht in manchen Regionen die Chancen auf Begegnungen mit Mantas und Walhaien. Für flexible Reisende ein preislich interessanter Monat.

Wetter im Juli

Im Juli halten sich Sonnenphasen und kurze Schauer oft die Waage. Baden und Schnorcheln sind bei rund 28 Grad Wassertemperatur jederzeit möglich. Wer in den Sommerferien reist, profitiert von moderateren Preisen als in der Wintersaison.

Wetter im August

Der August ähnelt dem Juli: tropisch warm, zeitweise windig, mit kurzen Regengüssen. Für Taucher bleibt die Saison spannend – in einigen Regionen stehen die Chancen auf Grossfisch-Begegnungen gut. Wer in den Schulferien reisen möchte, bucht dennoch besser frühzeitig.

Wetter im September

Der September zählt zu den regenreichsten Monaten, mit kräftigen, aber meist kurzen Schauern. Dazwischen zeigt sich immer wieder die Sonne, und das Meer bleibt konstant warm. Preisbewusste Reisende finden jetzt besonders attraktive Angebote.

Wetter im Oktober

Auch der Oktober gehört noch zur Regenzeit – kurze Güsse wechseln sich mit sonnigen Stunden ab. Das nährstoffreiche Wasser macht ihn in manchen Atollen zu einer guten Zeit für Manta-Sichtungen. Die Inseln sind ruhig, die Preise moderat.

Wetter im November

Der November ist Übergangsmonat: Die Schauer des Südwest-Monsuns klingen allmählich ab, und die See beruhigt sich zusehends. Bei Kennern ist er beliebt, weil die Preise vielerorts noch auf Nebensaison-Niveau liegen. Gegen Monatsende kündigt sich vielerorts bereits die Trockenzeit an.

Wetter im Dezember

Im Dezember beginnt mit dem Nordost-Monsun die Trockenzeit: Die Sonne setzt sich zunehmend durch, und die See wird ruhiger. Über Weihnachten und Neujahr sind die Malediven besonders begehrt – reservieren Sie Wasservillen und beliebte Resorts entsprechend früh.