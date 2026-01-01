Milaidhoo Maldives – Story of a small Island (die Geschichte einer kleinen Insel). Traditionelle Handwerkskunst und natürliche Materialien lassen ein ganz ursprüngliches und dennoch luxuriöses Ambiente entstehen. Wollen Sie von einem lokalen Fischer lernen wie man einen Thunfisch fängt? Oder wie man ein traditionelles Dhoni baut? Erleben Sie diese authentischen Momente auf dieser Insel und nehmen Sie Ihre eigene Geschichte mit nach Hause.



Das Hauptrestaurant «Ocean» mit Meersicht besticht durch ein exzellentes Frühstücksbuffet und mittags/abends mit internationaler à la carte-Küche sowie teilweise Themen-Buffets, das lässige Strand-Restaruant «Azure» für leichte Snacks Mittags, das à la carte «The Shorleline Grill» mit Barfuss-Feeling überzeugt mit Grill-/Seafood-Spezialitäten sowie Teppanyaki, die Lounge-Bar und das maledivische Gourmet-Restaurant «Ba’theli» liegen spektakulär auf drei traditionellen Dhonis im Wasser und im Weinkeller können Sie eine grosse Auswahl an internationalen Weinen degustieren.

Des Weiteren verfügt die Insel über einen Infinitypool mit der nebenanliegendenden «Compass Pool Bar», die tagsüber mit kleinen Snacks verwöhnt und abends während des Sonnenuntergangs zum Cocktailtrinken einlädt, regelmässig von dezenter Live-Musik untermalt – unser Tipp für Romantiker! Boutique.