Alle Villen sind auf Stelzen über Wasser gebaut, im typisch maledivischen Stil gehalten und bieten viel Privatsphäre sowie Butler-Service (Ms. oder Mr. Friday genannt). Zudem erhält jede Villa kostenfrei Fahrräder.



Die 18 Villa Suites (210 m2) bieten ein halboffenes Badezimmer mit Badewanne, Dusche, TV, Minibar, Nespresso-Maschine, Teekocher, einen teilweise überdachten Wohnbereich auf der Terrasse (auf der Seite offen) mit Sonnendeck und eine grosszügige Dachterrasse mit Tagesbett.

Die 6 Villa Suites Pool (266 m2) mit Pool auf der Terrasse. Die 5 Gili Lagoon Villas (210 m2), ohne Pool, mit Hängematte in der Lagune (beim Jetty 3).



Die 2 Residences (250 m2) befinden sich am Ende des Steges, mit geschlossenem Wohnraum und Weinkühlschrank. 2 Residences Pool (374 m2) mit Pool auf der Terrasse. Die Gili Lagoon Residence (Jetty 3) mit Hängematte in der Lagune.





Die Sunset 2 Bedroom Villas (340 m2) bieten zwei Schlafzimmer, einen gemeinsamen Wohnraum, einen kleinen Fitnessraum, eine eigene Hängematte in der Lagune und nur die Gäste dieser Kategorie erhalten exklusiven Zugang zu der nebenanliegenden kleinen Insel "3 Palm Island". Die zwei 2 Bedroom Villas Pool (385 m2) verfügen über zwei Schlafzimmer und einen geschlossenen Wohnbereich mit Panoramafenster.



Folgende Unterkünfte sind nur mit dem Villa-eigenen Boot erreichbar (kein Steg) und bieten ebenfalls eine Hängematte in der Lagune:

4 Crusoe Residences Island View (250 m2) Meersicht mit lokaler Insel im Hintergrund, 3 Sunset Crusoe Residences (250 m2) zur Sonnenuntergangsseite (freie Meersicht) und das doppelstöckige Private Reserve (1700 m2) mit 4 Schlafzimmern, Pool und Wasserrutsche.