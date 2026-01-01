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Kudafushi Resort & Spa, Malediven

Raa Atoll Reisen vom Spezialisten

Ferien auf dem Inselarchipel

Das nordwestlich von Malé gelegene Raa Atoll zählt mit seinen 80 Inseln zu den grösseren Inselgruppen der Malediven. 12.000 Einwohner verteilen sich auf 16 Inseln. Schnorchler erleben dort atemberaubende Inselriffe, die häufig zusammenhängende Formationen bilden und viele unentdeckte Tauchplätze sorgen für Abwechslung unter Wasser. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre Tauchferien auf dem Raa Atoll nach Ihren Wünschen zusammen. Zu den gefragtesten Adressen im Atoll gehört das Reethi Faru Resort, das wir in einem eigenen Resort-Guide ausführlich porträtieren.

Alila Kothaifaru Maldives ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 667.– / pro Person
Raa-Atoll
Das Hauptrestaurant «Seasalt» kombiniert nahöstliche und mediterrane Einflüsse mit traditionellen Aromen zu einem...
Cora Cora MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 505.– / pro Person
Raa-Atoll
Vier Restaurants (alles à la carte (ausgenommen Frühstück und Themenabende): international, japanisch, asiatisch,...
Ifuru Island MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 573.– / pro Person
Raa-Atoll
Das einzigartige Resort eröffnete erst im Herbst 2023 seine Tore und bietet paradiesische Strände, kristallklares...
Niva Dhigali MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 514.– / pro Person
Raa-Atoll
Das Restaurant "Capers" (Buffet) verwöhnt mit internationalen Speisen aus aller Welt, das "Jade" (à la carte) bietet...
Ifuru Island MaldivesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Raa-Atoll
Kulinarisch verwöhnt die Insel rund um die Uhr auf höchstem Niveau in sechs Restaurants mit internationalen...
Reethi Faru ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 112.– / pro Person
Raa-Atoll
Ein Haupt-, ein à la carte Restaurant mit Grill- und eines mit vegetarischen und veganen Spezialitäten, ein...
Kudafushi Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 202.– / pro Person
Raa-Atoll
Das «De' North Restaurant» bietet ein internationales Buffet, das «Olive Me Restaurant» mediterrane à la carte...

Luxusresorts für Aktivurlauber

2017 öffnete eine der drei Hotelanlagen, das Reetho Faru Resort. Es bietet nicht nur abwechslungsreiche Unterhaltung, sondern auch Ausflüge zu den näheren Inseln der Einheimischen, wo Gäste die aufgeschlossenen Bewohner in kleinen Cafés oder Fischmärkten erleben können. Das Verwaltungsgebiet des Raa Atolls umfasst die zwei Inseln des Alifushi Atolls, auf dessen Hauptinsel etwa 2.000 Menschen leben, die für ihre Tischlerarbeiten und den Bootsbau bekannt sind. Wie fast bei allen Atollen, die weiter weg von Malé gelegen sind, gibt es hier ausschliesslich 5 Sterne Hotels.

Planungen sehen vor, dass in den nächsten Jahren im Raa Atoll noch weitere gehobene Resorts eröffnet werden. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen Ihre Traumferien auf dem Raa Atoll ermöglichen. Hier begegnen Ihnen artenreiche Tauchgründe zum Schnorcheln und traumhafte Bilderbuchstrände.

Lage, Anreise und Charakter des Raa Atolls

Das Raa Atoll liegt in der nördlichen Atollkette der Malediven, in direkter Nachbarschaft zum bekannten Baa Atoll. Lange war die Region für den Tourismus kaum erschlossen – erst in den letzten Jahren sind hier moderne Resortinseln entstanden. Das Atoll hat sich dadurch einen angenehmen Mittelweg bewahrt: zeitgemässe Anlagen auf der einen Seite, gelebter Alltag auf den Fischer- und Handwerksinseln auf der anderen.

Die Anreise ab Malé erfolgt in der Regel per Wasserflugzeug in rund einer Dreiviertelstunde; je nach Resort ist auch ein Inlandsflug mit anschliessendem Speedboot-Transfer möglich. Unter Wasser profitiert das Raa Atoll von seiner späten Erschliessung: Viele Riffe sind noch wenig betaucht, an den Aussenriffen und Kanälen ziehen Fischschwärme vorbei, und Schnorchler finden an den Hausriffen der Resorts eine grosse Artenvielfalt – oft nur wenige Flossenschläge vom Strand entfernt.

Das Raa Atoll passt zu Reisenden, die gehobenen Komfort mit einem aktiven Ferienprogramm verbinden möchten: Taucher und Schnorchler, die neue Riffe entdecken wollen, ebenso wie Paare und Familien, die eine ruhigere Alternative zu den stark besuchten Atollen rund um Malé suchen. Wer sich für die Region interessiert, kombiniert den Aufenthalt gedanklich am besten mit einem Blick auf unsere Übersicht der Malediven-Atolle.

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Die Festtags-Hochsaison auf den Malediven ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Die beliebtesten Resorts

Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.

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Wir machen Ihnen gerne unverbindlich ein kinderfreundliches Angebot für Sie und Ihre Familie

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Ungetrübter Schnorchelspass in Hotels mit traumhaften Hausriffen

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Fragen & Antworten

Unsere FAQ beantworten Ihre Fragen zu allen Bereichen des Inselstaates

Reiseinformationen

Hier finden Sie Hilfe und Tricks zur Vorbereitung Ihrer Reise auf die Malediven

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