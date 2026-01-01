Raa Atoll Reisen vom Spezialisten

Lage, Anreise und Charakter des Raa Atolls

Das Raa Atoll liegt in der nördlichen Atollkette der Malediven, in direkter Nachbarschaft zum bekannten Baa Atoll. Lange war die Region für den Tourismus kaum erschlossen – erst in den letzten Jahren sind hier moderne Resortinseln entstanden. Das Atoll hat sich dadurch einen angenehmen Mittelweg bewahrt: zeitgemässe Anlagen auf der einen Seite, gelebter Alltag auf den Fischer- und Handwerksinseln auf der anderen.

Die Anreise ab Malé erfolgt in der Regel per Wasserflugzeug in rund einer Dreiviertelstunde; je nach Resort ist auch ein Inlandsflug mit anschliessendem Speedboot-Transfer möglich. Unter Wasser profitiert das Raa Atoll von seiner späten Erschliessung: Viele Riffe sind noch wenig betaucht, an den Aussenriffen und Kanälen ziehen Fischschwärme vorbei, und Schnorchler finden an den Hausriffen der Resorts eine grosse Artenvielfalt – oft nur wenige Flossenschläge vom Strand entfernt.

Das Raa Atoll passt zu Reisenden, die gehobenen Komfort mit einem aktiven Ferienprogramm verbinden möchten: Taucher und Schnorchler, die neue Riffe entdecken wollen, ebenso wie Paare und Familien, die eine ruhigere Alternative zu den stark besuchten Atollen rund um Malé suchen. Wer sich für die Region interessiert, kombiniert den Aufenthalt gedanklich am besten mit einem Blick auf unsere Übersicht der Malediven-Atolle.