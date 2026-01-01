43 elegante und in Naturtönenen gehaltene Overwater Villen (140 m2) liegen auf Stelzen über Wasser und verfügen über ein geschlossenes Badezimmer mit Badewanne und Dusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Espresso-Maschine, Tee-Kocher, Minibar, Safe, Yoga-Matten und eine grosszügige, möblierte Terrasse mit Netz über dem Wasser und direktem Zugang in die Lagune. Fahrräder und Butler-Service. 5 Overwater Pool Villen (165 m2) bieten einen zusätzlichen Wohnbereich und einen 24m2 Infinity-Pool, 5 Overwater Family Pool Villen (165 m2) verfügen anstelle des Wohnbereichs über ein Kinder-Zimmer, 5 1 Bedroom Overwater Pool Residences (310 m2) auf der Sonnenuntergangsseite bieten ein grosses Wohnzimmer und eine noch grössere Terrasse mit einem 50m2 Infinity-Pool sowie die The Vakkaru Overwater Residence (950 m2) liegt am Ende des Wasser Villen-Steges und verfügt über 4 Schlaf- und Badezimmer und einen Jacuzzi auf der Terrasse.



12 Beach Villen Plunge Pool (115 m2) liegen inmitten der Vegetation und verfügen über ein geschlossenes Badezimmer mit Badewanne und Dusche sowie eine Aussendusche, eine möblierte Terrasse mit einem 16m2 Jacuzzi.

Beach Pool Villen (250 m2) verfügen zusätzlich über einen Wohnbereich, ein separates WC und eine grössere Terrasse mit einem 12m2 Pool, 10 Beach Family Pool Villen (250 m2) bieten anstelle des Wohnbereichs über ein Kinder-Zimmer, 5 1 Bedroom Beach Pool Residences (285 m2) verfügen über ein grosses Wohnzimmer und einen 35m2 Pool im Garten neben dem Badezimmer, 5 1 Bedroom Deluxe Beach Pool Residences (245 m2) haben den Pool auf der Terrasse und 12 2 Bedroom Beach Pool Residences (290 m2) verfügen über zwei Schlaf- und Badezimmer sowie eine gemeinsame Terrasse mit Pool.