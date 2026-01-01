Ein Hauptrestaurant «Funama» (für Gäste der Garden Rooms und Beach Villen) und ein Hauptrestaurant «Ahima» (für Gäste der Jacuzzi Villen) mit Buffet, ein kleines asiatisches à la carte Restaurant inkl. Teppanyaki, das «Hot Rock» mit Seafood-/Grillspezialitäten, ein Café und 4 Bars. Zwei Pools und eine Boutique. WiFi in den Unterkünften und in den öffentlichen Bereichen kostenfrei.

Die Unterkünfte verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Dusche, TV, Tee-/Kaffeekocher, Minibar, Sitzecke und eine Terrasse. Die 23 Tropcial Villas (55 m2) liegen in 4er/5er-Einheiten im Inselinnern. Die 111 Beachfront Villas (55 m2) sind teilweise in Zweier-Einheiten oder freistehend mit direktem Strandzugang. Die 30 Romantic Beachfront Villas (65 m2) verfügen zusätzlich über eine Espresso-Maschine und ein geschlossenes Badezimmer mit Dusche sowie eine Badewanne. Die 30 Romantic Ocean Villas (85 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und bieten ein Sonnendeck mit direktem Zugang in die Lagune.