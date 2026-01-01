57 Water Villas Private Pool (100 m2, 2025 renoviert) sind auf Stelzen über dem Wasser gebaut und verfügen über Dusche und Badewanne, TV, Nespresso-Maschine, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Weinklimaschrank, Terrasse mit Pool und direktem Zugang ins Meer. 9 Beach Villas Private Pool (350 m2) liegen direkt am Strand und verfügen über ein halboffenes Badezimmer sowie einen Pool im Garten. 11 Family Beach Villas Private Pool (375 m2) bieten zusätzlich ein separates Zimmer mit Stockbett, ideal für Familien.

8 Double Story Beach Villas Private Pool (410 m2) sind zusätzlich mit einem zweiten Schlafzimmer und einer weiteren Dusche/WC ausgestattet. Eine Beach Villa 2 Bedrooms Private Pool mit 2 Schlaf-/Badezimmer und gemeinsamem Wohnbereich. Die luxuriöse Presidential Villa Private Pool (700 m2) verfügt über 3 Schlafzimmer und Pool. Butler-Service.