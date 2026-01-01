Das einzigartige Hideaway liegt an einem traumhaften Strand am Ende der Insel und wird persönlich von Denby und seinem Team geführt. Das kleine Dorf ist in wenigen Gehminuten erreichbar. Die Unterkunft bietet 24 luxuriöse, klimatisierte Beach Luxury Tents, die teils zurückversetzt, teils direkt am feinsandigen Strand liegen. Sie verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Dusche, Minibar und Safe sowie eine Terrasse. Ein Drink lässt sich in der Lagune auf dem Bar-Boot geniessen - dieses bietet auch Kabinen. Im Restaurant werden Gäste mit lokaler und internationalen Köstlichkeiten verwöhnt.