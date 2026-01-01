Gaafu Alifu Atoll Reisen vom Spezialisten

Charakter: die stille Südseite der Malediven

Das Gaafu Alifu Atoll auf den Malediven steht für eine Reiseform, die auf den zentralen Atollen selten geworden ist: wenige Gäste, viel Raum. Von den 26 Atollen und rund 1190 Inseln des Landes konzentriert sich der Ferienbetrieb stark auf die Umgebung von Malé – hier im tiefen Süden bestimmen dagegen Fischerdörfer, Kokoshaine und lange Aussenriffe das Bild. Der Rhythmus ist spürbar langsamer: Ausflüge zu Einheimischeninseln geben Einblick in den maledivischen Alltag, und selbst in der Hauptreisezeit bleiben Strände und Riffe angenehm leer.

Lage und Transfer ab Malé

Die rund 400 Kilometer zwischen Malé und dem Gaafu Alifu Atoll sind für Wasserflugzeuge zu weit – diese bedienen vor allem die zentral gelegenen Atolle. Stattdessen fliegen Sie mit einem Inlandsflug in den Süden und setzen anschliessend mit dem Speedboot zu Ihrer Resortinsel über. Planen Sie für den Transfer insgesamt einen halben Reisetag ein; dafür beginnt die Abgeschiedenheit bereits bei der Ankunft. Unsere Spezialisten stimmen Flug- und Bootszeiten so aufeinander ab, dass die Anschlüsse zuverlässig ineinandergreifen.

Unterwasserwelt und Hausriffe

Der Süden der Malediven gilt unter Tauchern als eines der intaktesten Reviere des Landes. An den Aussenkanten des Gaafu Alifu Atolls fallen die Riffe steil ab, in den Kanälen sorgt der Wasseraustausch mit dem offenen Ozean für nährstoffreiches Wasser – und damit für Grossfisch: Riffhaie, Schildkröten, Barrakudas und dichte Schwärme gehören zu den häufigen Begegnungen, mit etwas Glück ziehen Mantas oder ein Walhai vorbei. Schnorchler brauchen dafür kein Boot: Die Hausriffe vieler Inseln beginnen wenige Schwimmzüge vom Strand entfernt und zeigen schon in geringer Tiefe eine lebendige Korallenlandschaft.

Für wen eignet sich das Gaafu Alifu Atoll?

Taucher mit Erfahrung finden hier anspruchsvolle Strömungstauchgänge an wenig besuchten Riffen. Ruhesuchende und Paare schätzen die geringe Inseldichte – Nachbarresorts sind meist nicht einmal am Horizont zu erkennen. Auch Familien sind gut aufgehoben, sofern die längere Anreise kein Hindernis ist: Die Lagunen sind flach und geschützt, die Hausriffe liegen kindgerecht nah. Wer die Malediven zum ersten Mal besucht und kurze Wege bevorzugt, ist auf den zentralen Atollen womöglich besser bedient – etwa im Baa-Atoll, dessen Gewässer als UNESCO-Biosphärenreservat geschützt sind. Für alle anderen zählt Gaafu Alifu zu den lohnendsten Adressen des Archipels.

Aktivitäten und beste Reisezeit

Neben Tauchen und Schnorcheln bietet das Atoll Surfspots an den Aussenriffen, Ausflüge zu unbewohnten Inseln und Sandbänken, Delfin-Ausfahrten sowie traditionelles Fischen bei Sonnenuntergang. Klimatisch folgt das Gaafu Alifu Atoll dem Muster der gesamten Malediven: Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es trocken, die See ruhig und die Sicht unter Wasser am besten. Der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Schauer und Wind, dafür verlässlichere Wellen für Surfer – warm ist es auf den Malediven das ganze Jahr über.