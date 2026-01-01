Gaafu Alifu Atoll Reisen vom Spezialisten
Ferien auf der südlichsten Inselkette der Malediven
Charakter: die stille Südseite der Malediven
Das Gaafu Alifu Atoll auf den Malediven steht für eine Reiseform, die auf den zentralen Atollen selten geworden ist: wenige Gäste, viel Raum. Von den 26 Atollen und rund 1190 Inseln des Landes konzentriert sich der Ferienbetrieb stark auf die Umgebung von Malé – hier im tiefen Süden bestimmen dagegen Fischerdörfer, Kokoshaine und lange Aussenriffe das Bild. Der Rhythmus ist spürbar langsamer: Ausflüge zu Einheimischeninseln geben Einblick in den maledivischen Alltag, und selbst in der Hauptreisezeit bleiben Strände und Riffe angenehm leer.
Lage und Transfer ab Malé
Die rund 400 Kilometer zwischen Malé und dem Gaafu Alifu Atoll sind für Wasserflugzeuge zu weit – diese bedienen vor allem die zentral gelegenen Atolle. Stattdessen fliegen Sie mit einem Inlandsflug in den Süden und setzen anschliessend mit dem Speedboot zu Ihrer Resortinsel über. Planen Sie für den Transfer insgesamt einen halben Reisetag ein; dafür beginnt die Abgeschiedenheit bereits bei der Ankunft. Unsere Spezialisten stimmen Flug- und Bootszeiten so aufeinander ab, dass die Anschlüsse zuverlässig ineinandergreifen.
Unterwasserwelt und Hausriffe
Der Süden der Malediven gilt unter Tauchern als eines der intaktesten Reviere des Landes. An den Aussenkanten des Gaafu Alifu Atolls fallen die Riffe steil ab, in den Kanälen sorgt der Wasseraustausch mit dem offenen Ozean für nährstoffreiches Wasser – und damit für Grossfisch: Riffhaie, Schildkröten, Barrakudas und dichte Schwärme gehören zu den häufigen Begegnungen, mit etwas Glück ziehen Mantas oder ein Walhai vorbei. Schnorchler brauchen dafür kein Boot: Die Hausriffe vieler Inseln beginnen wenige Schwimmzüge vom Strand entfernt und zeigen schon in geringer Tiefe eine lebendige Korallenlandschaft.
Für wen eignet sich das Gaafu Alifu Atoll?
Taucher mit Erfahrung finden hier anspruchsvolle Strömungstauchgänge an wenig besuchten Riffen. Ruhesuchende und Paare schätzen die geringe Inseldichte – Nachbarresorts sind meist nicht einmal am Horizont zu erkennen. Auch Familien sind gut aufgehoben, sofern die längere Anreise kein Hindernis ist: Die Lagunen sind flach und geschützt, die Hausriffe liegen kindgerecht nah. Wer die Malediven zum ersten Mal besucht und kurze Wege bevorzugt, ist auf den zentralen Atollen womöglich besser bedient – etwa im Baa-Atoll, dessen Gewässer als UNESCO-Biosphärenreservat geschützt sind. Für alle anderen zählt Gaafu Alifu zu den lohnendsten Adressen des Archipels.
Aktivitäten und beste Reisezeit
Neben Tauchen und Schnorcheln bietet das Atoll Surfspots an den Aussenriffen, Ausflüge zu unbewohnten Inseln und Sandbänken, Delfin-Ausfahrten sowie traditionelles Fischen bei Sonnenuntergang. Klimatisch folgt das Gaafu Alifu Atoll dem Muster der gesamten Malediven: Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es trocken, die See ruhig und die Sicht unter Wasser am besten. Der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Schauer und Wind, dafür verlässlichere Wellen für Surfer – warm ist es auf den Malediven das ganze Jahr über.
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Riffe, Surfspots und Resorts
Die gewaltigen Riffe sind bis zu 100 Meter tief und bieten mit ihrem unermesslichen Artenreichtum einmalige Tauchspots. Hinzu kommen die Surfspots Five Islands, Love Charms oder auch Bluebowl. Im Luxusresort Jumeirah Dhevanafushi erleben Sie romantische Picknick-Inseln für ein Abendessen oder eine Übernachtung. Das Resort Park Hyatt Maldives Hadahaa befindet sich auf einer kreisrunden Insel mit 400 Metern Durchmesser. Das Luxusresort The Residence Maldives besitzt Strand- und Wasserresidenzen, die im Kolonialstil errichtet wurden. Unsere Spezialisten sind bei der Wahl Ihres Resorts auf dem Gaafu Alifu Atoll behilflich.
Das Gaafu Alifu Atoll im Überblick: Lage, Riff und Anreise
Das Gaafu Alifu Atoll gehört zum Huvadhu-Atoll im tiefen Süden der Malediven – einer der grössten Atollformationen der Welt – und liegt nur wenig nördlich des Äquators. Wer hierher reist, lässt den Grossteil des Tourismus hinter sich: Das Atoll zählt nur wenige Resortinseln, dafür umso mehr unberührte Eilande, Sandbänke und weite Lagunen.
Unter Wasser gilt der Süden der Malediven als besonders ursprünglich. Die Kanäle zwischen Lagune und offenem Ozean werden von der Strömung durchspült und ziehen Fischschwärme sowie grössere Meeresbewohner an – ein Revier, das vor allem erfahrene Taucher begeistert. Schnorchler kommen an den Hausriffen der Resortinseln auf ihre Kosten, wo die Korallenwelt oft direkt ab Strand beginnt.
Für die Anreise nehmen Sie ab Malé einen Inlandsflug in den Süden – rechnen Sie mit rund einer Flugstunde – und wechseln anschliessend auf ein Speedboot, das Sie zu Ihrer Insel bringt.
Das Gaafu Alifu Atoll passt zu Tauchern, zu Wiederholungsbesuchern und zu allen, denen Abgeschiedenheit wichtiger ist als eine kurze Anreise. Für den Vergleich mit zentraler gelegenen Inselgruppen lohnt sich ein Blick auf unsere Übersicht der Malediven-Atolle.
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
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Das Gaafu Alifu Atoll liegt rund 400 Kilometer südlich von Malé – zu weit für Wasserflugzeuge. Sie fliegen deshalb mit einem Inlandsflug (rund eine Flugstunde) in den Süden und setzen anschliessend per Speedboot zur Resortinsel über. Planen Sie für den gesamten Transfer etwa einen halben Reisetag ein; Flug- und Bootszeiten werden aufeinander abgestimmt.
Die beste Reisezeit ist während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April: Es ist trocken, die See ruhig und die Sicht unter Wasser am besten. Der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Schauer und Wind, dafür verlässlichere Wellen für Surfer. Warm ist es auf den Malediven das ganze Jahr über.
Das Atoll passt zu erfahrenen Tauchern, die anspruchsvolle Strömungstauchgänge an wenig besuchten Riffen suchen, sowie zu Ruhesuchenden, Paaren und Wiederholungsbesuchern, die Abgeschiedenheit schätzen. Auch Familien sind gut aufgehoben: Die Lagunen sind flach und geschützt, die Hausriffe kindgerecht nah. Wer kurze Wege bevorzugt, ist auf zentralen Atollen wie dem Baa-Atoll besser bedient.
Ja, der Süden der Malediven gilt als eines der intaktesten Tauchreviere des Landes. An den bis zu 100 Meter tiefen Aussenriffen und in den strömungsdurchspülten Kanälen begegnen Sie Riffhaien, Schildkröten, Barrakudas und mit Glück Mantas oder Walhaien. Schnorchler erreichen die lebendigen Hausriffe vieler Inseln wenige Schwimmzüge vom Strand entfernt.
Das Atoll zählt nur wenige Resortinseln, darunter das Luxusresort Jumeirah Dhevanafushi mit romantischen Picknick-Inseln, das Park Hyatt Maldives Hadahaa auf einer kreisrunden Insel mit 400 Metern Durchmesser sowie The Residence Maldives mit Strand- und Wasserresidenzen im Kolonialstil. Die Spezialisten von Knecht Reisen helfen bei der Resortwahl.
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