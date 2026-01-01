Die Unterkünfte des Resorts sind wahre Oasen der Ruhe und Eleganz. Die Beach Villas (150 m2) verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Badewanne, Dusche, TV, Minibar, Nespresso-Maschine und eine möblierte Terrasse. Die Deluxe Beach Villas Pool (300 m2) bieten zusätzlich einen Pool im Garten und befinden sich am schönsten Strandsabschnitt. Die 2 Bedroom Deluxe Beach Villas Pool sind mit zwei Schlaf- und einem Badezimmer ausgestattet.

Die 3 Bedroom Beach Suites Pool bietet drei Schlaf-/Badezimmer sowie einen gemeinsamen Wohnbereich und Terrasse mit Pool.



Die Grand Water Villas bzw. Grand Water Pool Villas thronen auf Stelzen über dem Wasser und verfügen über ein geschlossenes Badezimmer und ein grosszügiges Sonnendeck mit Jacuzzi bzw. Pool. Die 2 Bedroom Grand Water Villas bzw. 2 Bedroom Grand Water Villas Pool bieten zwei Schlaf- und Badezimmer mit gemeinsamem Wohnbereich und Terrasse inklusive Jacuzzi bzw. Pool.





Folgende Unterkünfte befinden sich auf der kleinen Insel Rangali: Die Sunrise Water Villas (86 m2), welche zur Sonnenaufgangsseite liegen. Die Sunset Water Villas Pool liegen zur Sonnenuntergangsseite und verfügen zusätzlich über einen Pool auf der Terrasse. Noch mehr Privatsphäre und Luxus bieten folgende Kategorien: Deluxe Water Villas Pool (115 m2), Premier Water Villas Pool und die 2 Bedroom Rangali Ocean Pavilions.





Das absolute Highlight bildet The MURAKA Residence (650 m²) mit einem einzigartigen Schlaf-/Badezimmer sowie einem Wohnbereich fünf Meter unter Wasser, zwei weiteren Schlaf-/Badezimmern, Wohnbereich, Terrasse mit Infinitypool über Wasser.