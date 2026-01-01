Dhawa Ihuru
Nordmale-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Rezeption, Restaurant, Bar, Boutique, Bibliothek, Kids-Club.
Angebot
Das Spa unter Palmen bietet verschiedene Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen an.
Zimmer
20 Beachfront Villen (57 m2) sind stilvoll eingerichtet mit originellem Open-Air-Badezimmer mit Innen- und Aussendusche im privaten Garten, WC, Fön, Klimaanlage, CD-Player, TV, Telefon Minibar, Kaffee- und Teekocher, Safe, Innenbereich mit Esstisch und Zusatzbett, private Terrasse mit Meersicht und Schaukel. Die 25 Beachfront Jet Pool Villen (68 m2) sind zusätzlich mit privatem Jacuzzi im Badezimmer ausgestattet.
Gratis-Sport
Fitnessraum, Tischtennis, Kajak, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Tauchen, Wasserski, Wakeboard, Bananenboot, Katamaran-Segeln, Windsurfen, Nachtfischen.
Preis auf Anfrage
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