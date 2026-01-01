Das Spa unter Palmen bietet verschiedene Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen an.

20 Beachfront Villen (57 m2) sind stilvoll eingerichtet mit originellem Open-Air-Badezimmer mit Innen- und Aussendusche im privaten Garten, WC, Fön, Klimaanlage, CD-Player, TV, Telefon Minibar, Kaffee- und Teekocher, Safe, Innenbereich mit Esstisch und Zusatzbett, private Terrasse mit Meersicht und Schaukel. Die 25 Beachfront Jet Pool Villen (68 m2) sind zusätzlich mit privatem Jacuzzi im Badezimmer ausgestattet.