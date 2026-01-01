46 in Zweier-Einheiten angeordnete Beach Villas (68 m2) verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Jacuzzi-Badewanne und Dusche, TV, Nespresso-Maschine, Teekocher, Minibar und Terrasse. 2 Beach Suites (76 m2) mit hellen, frischen Farben, 6 Beach Suites Pool im gleichen Stil mit Pool auf der Terrasse, 4 Beach Suites Jacuzzi mit Jacuzzi anstatt Pool sowie 1 Beach Residence Pool (225 m2) mit separatem Wohnbereich und Pool.

16 Lagoon Villas (90 m2) liegen direkt an der Wasserkante mit Zugang ins Meer, gleiche Ausstattung wie die Beach Villas. 5 Family Beach Villas bestehen aus zwei Beach Villas mit Verbindungstüre. 36 alleinstehende Deluxe Water Villas (126 m2) über dem Wasser gelegen mit Aussendusche und kleinem Jacuzzi-Pool. 4 Sunset Water Suites (182 m2) zusätzlich mit separatem Wohnzimmer, grösserem Pool und Butler-Service.