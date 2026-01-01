Lily Beach
Ari-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Im Hauptrestaurant wird ein grandioses Buffet mit internationalen Speisen präsentiert, im à la carte Restaurant werden asiatische Köstlichkeiten serviert, am Adults Only-Pool geniessen Sie abends Gourmet-Küche und mittags leichte Speisen. Beim zweiten Pool gibt es Wasserspiele für Kinder und ein weiteres Pool-Restaurant. Ausserdem verfügt die Insel über mehrere Bars. Eine davon mit regelmässiger Abendunterhaltung, Boutique.
Angebot
Das «Tamara» Spa ist auf Stelzen über Wasser gebaut und bietet verschiedenste Körperbehandlungen an. Sauna und Dampfbad.
Zimmer
46 in Zweier-Einheiten angeordnete Beach Villas (68 m2) verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Jacuzzi-Badewanne und Dusche, TV, Nespresso-Maschine, Teekocher, Minibar und Terrasse. 2 Beach Suites (76 m2) mit hellen, frischen Farben, 6 Beach Suites Pool im gleichen Stil mit Pool auf der Terrasse, 4 Beach Suites Jacuzzi mit Jacuzzi anstatt Pool sowie 1 Beach Residence Pool (225 m2) mit separatem Wohnbereich und Pool.
16 Lagoon Villas (90 m2) liegen direkt an der Wasserkante mit Zugang ins Meer, gleiche Ausstattung wie die Beach Villas. 5 Family Beach Villas bestehen aus zwei Beach Villas mit Verbindungstüre. 36 alleinstehende Deluxe Water Villas (126 m2) über dem Wasser gelegen mit Aussendusche und kleinem Jacuzzi-Pool. 4 Sunset Water Suites (182 m2) zusätzlich mit separatem Wohnzimmer, grösserem Pool und Butler-Service.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Billard, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Kanu, Pedalos, Windsurfen, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Tauchen, Segeln, Wakeboarding, Hochseefischen, Wasserski, Jetski.
Kinder
«Turtles» Kids-Club (3 – 12 J.).
ab CHF 614.– / pro Person
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