Die Insel bietet ein halboffenes Restaurant in Buffet- und à la carte-Form, eine gemütliche Lounge/Bar direkt am Strand Richtung Sonnenuntergang und eine Boutique. WiFi in den öffentlichen Bereichen kostenfrei.

Das kleine Spa ist auf Stelzen über dem Wasser gebaut und bietet verschiedenste Körperbehandlungen an.

Typisch maledivische Unterkünfte in einem Mix aus rustikalem und modernem Stil, mit viel Holz und Naturmaterialien ausgestattet. 10 Beach Villen (39 m2) befinden sich direkt am Strand und verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, Fön, Klimaanlage, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Safe und eine Sitzecke. Die 20 Water Villen (54 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und bieten zusätzlich eine Badewanne sowie eine möblierte Terrasse mit direktem Zugang ins Meer.