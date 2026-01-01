Malediven Ferien vom Spezialisten
Verträumte Inseln mit der Beratung vom Spezialisten
In die Unterwasserwelt abtauchen
Auf den Malediven liegt es nahe, in die bunte Unterwasserwelt abzutauchen, zu schnorcheln und sich schwerelos im Wasser zu bewegen. Die riesigen Mantas und Walhaie sind an Menschen gewöhnt und zeigen kaum Scheu.
Folgende Resorts sind besonders gut zum Schnorcheln und für besondere Malediven Erlebnisse geeignet:
- Lux South Ari Atoll
- Vilamendhoo Island Resort
- Reethi Beach Resort
- Milaidhoo Island Resort
Dinner der besonderen Art
Köstliche Abendessen unter dem Meeresspiegel sind sicher ein unvergessliches Gourmet-Spektakel. Unterwasser Restaurants auf den beiden Inseln Hurawlhi und Coral Maledives Rangali servieren Ihnen Ihr Essen in einem Speiseraum, hinter dessen Scheiben Sie Haie, Schildkröten und tropische Fische beobachten können.
Goldrichtig für Wellness und Spa
In aussergewöhnlichen Unterwasser Wellness Oasen sind Sie bei Wellness unter Wasser bestens aufgehoben. In der Unterwasser Wellness Oase des Resorts Huvafen Fushi by Per Aquum lassen Sie sich mit unvergleichlicher Massagetechnik verwöhnen, während bunte Fische am Fenster vorbeiziehen.
Aktivferien auf den Malediven
Als wahres Surfparadies ziehen die Malediven zunehmend die Akzeptanz begeisterter Surfer aus aller Welt auf sich. Die perfekten Wellen rollen auf das Süd- und Nordmale Atoll zu und sind ideal zum Surfen, zudem oft noch menschenleer.
Bei gleichbleibend angenehmen Wassertemperaturen sind die Malediven ganzjährig attraktiv. Diese Resorts eignen sich besonders gut für den Wassersport:
- Niyama Private Islands
- Six Senses Laamu
- Nalaghu Private Island Maledives
Ausflug in die Hauptstadt Malé
Tagesausflüge zur Hauptstadt und einzigen Stadt auf den Malediven, nach Malé, lassen Sie abseits der Touristenströme in die indisch-orientalische Atmosphäre eintauchen. Werfen Sie einen Blick auf die Freitagsmoschee. Kein Gebäude in Malé darf höher sein als dieses mit der prachtvollen goldenen Kuppel. Fangfrischen Fisch erhalten Sie auf dem Fischmarkt von Malé. So kommen Sie den Einheimischen des Inselstaates und ihrem Leben etwas näher.
Der Präsidentensteg, Presidential Jetty, erinnert mit seiner Optik stark an das Opernhaus in Sydney. Lassen Sie den Tag gemütlich im Seagull Café ausklingen, bevor Sie auf Ihre Insel und zum Relaxen, Baden und Schnorcheln zurückkehren.
Wenn die Sonne auf den Malediven untergeht
Ein malerisches Spektakel ist es auf den Malediven, wenn die Sonne langsam im Meer versinkt. Fahren Sie mit einem Schiff der Sunset Cruise durch die Inselwelt und lassen Sie sich von der Atmosphäre der untergehenden Sonne begeistern. Gerne gesellen sich Delphine zu den Schiffen und machen die Tour noch reizvoller. Auf einigen Inseln ist eine Tour mit Sunset Cruise im Reisepreis inkludiert. Bei verschiedenen anderen Hotels kann der Ausflug dazugebucht werden.
Von diesen Inseln aus ist Sunset Cruise möglich:
- Meeru Island Resort
- Veligandu Island Resort
- Vilamendhoo Island Resort
Ferien auf Ihrer Privatinsel
Sie stellen sich Ihren Traumurlaub mit eigenem Pool in einem luxuriösen Resort vor? Dann gibt es auf den Malediven die optimale Lösung. Auf der Insel Maafushivaru Maldives kann die benachbarte private Insel Lonubo exklusiv nur für Sie reserviert werden. Hier finden Sie alles, was Sie sich wünschen. Vor allem Hochzeitsreisende bevorzugen dieses Eiland für ihren Honeymoon.
Luxuriöse Ferien in noblen Villen
Kaum zu toppen sind die Angebote im 6-Sterne Resort Soneva Jani. Hier gibt es exquisite Wasservillen mit privatem Pool und Wasserrutschen, die direkt vom Zimmer ins Meer führen. Mit Velos und Elektroautos geht es über den schlangenförmigen Steg von der Wasservilla zu den erstklassigen Resorts. Dieser Luxus-Aufenthalt wird Ihnen aussergewöhnliche Eindrücke vermitteln und noch lange unvergesslich bleiben.
Malediven Höhepunkte auf Coco Palm Dhuni Kolhu Malediven
Das Projekt Turtle Sanctuary dient zum Schutz der Meeresschildkröten. In Zusammenarbeit von Olive Ridley Project mit Coco Palm Dhuni Kolhu Resort werden Meeresschildkröten in der Auffangstation gepflegt, wenn sie durch sogenannte Geisternetze und Plastikmüll verletzt wurden. Bereits in den ersten zwei Jahren wurden 86 Meeresschildkröten gepflegt und ihre schweren Verletzungen geheilt. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die Verschmutzung der Meere durch herumtreibende Fischernetze und Kunststoffe einzudämmen.
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
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