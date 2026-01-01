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Highlights, Malediven

Malediven Ferien vom Spezialisten

Verträumte Inseln mit der Beratung vom Spezialisten

Kaum ein anders Fleckchen Erde bietet eine derart paradiesische Umgebung wie die rund 19 Atolle des Inselstaats der Malediven. Sanft schwingt eine Hängematte unter wiegenden Palmenblättern und unendlich blauem Himmel. Die einzigartige Inselwelt verspricht Luxusferien pur. Es empfiehlt sich, die Unterwasserwelt mit verschiedensten Attraktionen zu erleben. Mit Schnorchel oder Taucherausrüstung ausgestattet, kommen Sie Mantas oder Walhaien mit etwas Glück ganz nah. In Unterwasser Restaurants schwimmen die Grossfische an Ihrem Fenster vorbei.

Wieder an Land lassen Sie sich in unvergleichlichen Wellness Centern in exklusiven Resorts verwöhnen oder geniessen das besondere Erlebnis von langen Wasserrutschen. Einzigartig sind die berühmten Sunset Cruises, wenn Sie mit dem Boot in den Sonnenuntergang fahren. Profitieren Sie von der Erfahrung unserer Malediven Experten! 

In die Unterwasserwelt abtauchen

Auf den Malediven liegt es nahe, in die bunte Unterwasserwelt abzutauchen, zu schnorcheln und sich schwerelos im Wasser zu bewegen. Die riesigen Mantas und Walhaie sind an Menschen gewöhnt und zeigen kaum Scheu.

Folgende Resorts sind besonders gut zum Schnorcheln und für besondere Malediven Erlebnisse geeignet:

Dinner der besonderen Art

Köstliche Abendessen unter dem Meeresspiegel sind sicher ein unvergessliches Gourmet-Spektakel. Unterwasser Restaurants auf den beiden Inseln Hurawlhi und Coral Maledives Rangali servieren Ihnen Ihr Essen in einem Speiseraum, hinter dessen Scheiben Sie Haie, Schildkröten und tropische Fische beobachten können.

Goldrichtig für Wellness und Spa

In aussergewöhnlichen Unterwasser Wellness Oasen sind Sie bei Wellness unter Wasser bestens aufgehoben. In der Unterwasser Wellness Oase des Resorts Huvafen Fushi by Per Aquum lassen Sie sich mit unvergleichlicher Massagetechnik verwöhnen, während bunte Fische am Fenster vorbeiziehen.

Aktivferien auf den Malediven

Als wahres Surfparadies ziehen die Malediven zunehmend die Akzeptanz begeisterter Surfer aus aller Welt auf sich. Die perfekten Wellen rollen auf das Süd- und Nordmale Atoll zu und sind ideal zum Surfen, zudem oft noch menschenleer.

Bei gleichbleibend angenehmen Wassertemperaturen sind die Malediven ganzjährig attraktiv. Diese Resorts eignen sich besonders gut für den Wassersport:

  • Niyama Private Islands
  • Six Senses Laamu
  • Nalaghu Private Island Maledives

Ausflug in die Hauptstadt Malé

Tagesausflüge zur Hauptstadt und einzigen Stadt auf den Malediven, nach Malé, lassen Sie abseits der Touristenströme in die indisch-orientalische Atmosphäre eintauchen. Werfen Sie einen Blick auf die Freitagsmoschee. Kein Gebäude in Malé darf höher sein als dieses mit der prachtvollen goldenen Kuppel. Fangfrischen Fisch erhalten Sie auf dem Fischmarkt von Malé. So kommen Sie den Einheimischen des Inselstaates und ihrem Leben etwas näher.

Der Präsidentensteg, Presidential Jetty, erinnert mit seiner Optik stark an das Opernhaus in Sydney. Lassen Sie den Tag gemütlich im Seagull Café ausklingen, bevor Sie auf Ihre Insel und zum Relaxen, Baden und Schnorcheln zurückkehren.

Wenn die Sonne auf den Malediven untergeht

Ein malerisches Spektakel ist es auf den Malediven, wenn die Sonne langsam im Meer versinkt. Fahren Sie mit einem Schiff der Sunset Cruise durch die Inselwelt und lassen Sie sich von der Atmosphäre der untergehenden Sonne begeistern. Gerne gesellen sich Delphine zu den Schiffen und machen die Tour noch reizvoller. Auf einigen Inseln ist eine Tour mit Sunset Cruise im Reisepreis inkludiert. Bei verschiedenen anderen Hotels kann der Ausflug dazugebucht werden.

Von diesen Inseln aus ist Sunset Cruise möglich:

  • Meeru Island Resort
  • Veligandu Island Resort
  • Vilamendhoo Island Resort

Ferien auf Ihrer Privatinsel

Sie stellen sich Ihren Traumurlaub mit eigenem Pool in einem luxuriösen Resort vor? Dann gibt es auf den Malediven die optimale Lösung. Auf der Insel Maafushivaru Maldives kann die benachbarte private Insel Lonubo exklusiv nur für Sie reserviert werden. Hier finden Sie alles, was Sie sich wünschen. Vor allem Hochzeitsreisende bevorzugen dieses Eiland für ihren Honeymoon.

Luxuriöse Ferien in noblen Villen

Kaum zu toppen sind die Angebote im 6-Sterne Resort Soneva Jani. Hier gibt es exquisite Wasservillen mit privatem Pool und Wasserrutschen, die direkt vom Zimmer ins Meer führen. Mit Velos und Elektroautos geht es über den schlangenförmigen Steg von der Wasservilla zu den erstklassigen Resorts. Dieser Luxus-Aufenthalt wird Ihnen aussergewöhnliche Eindrücke vermitteln und noch lange unvergesslich bleiben.

Malediven Höhepunkte auf Coco Palm Dhuni Kolhu Malediven

Das Projekt Turtle Sanctuary dient zum Schutz der Meeresschildkröten. In Zusammenarbeit von Olive Ridley Project mit Coco Palm Dhuni Kolhu Resort werden Meeresschildkröten in der Auffangstation gepflegt, wenn sie durch sogenannte Geisternetze und Plastikmüll verletzt wurden. Bereits in den ersten zwei Jahren wurden 86 Meeresschildkröten gepflegt und ihre schweren Verletzungen geheilt. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die Verschmutzung der Meere durch herumtreibende Fischernetze und Kunststoffe einzudämmen.

Weihnachten & Silvester

Die Festtags-Hochsaison auf den Malediven ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Die beliebtesten Resorts

Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.

Badeferien Angebote

Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle

Angebote für Familien

Wir machen Ihnen gerne unverbindlich ein kinderfreundliches Angebot für Sie und Ihre Familie

Ferien Highlights

Hier erhalten Sie Informationen zu den Höhepunkten des Inselparadieses

Honeymoon Specials

Hier finden Sie luxuriöse Unterkünfte für ihre romantische Hochzeitsreise

Schnorcheln

Ungetrübter Schnorchelspass in Hotels mit traumhaften Hausriffen

Tauchreisen

Erleben Sie eine faszinierende Unterwasserwelt in einem Hotel mit Tauchschule

Fragen & Antworten

Unsere FAQ beantworten Ihre Fragen zu allen Bereichen des Inselstaates

Reiseinformationen

Hier finden Sie Hilfe und Tricks zur Vorbereitung Ihrer Reise auf die Malediven

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Malediven-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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