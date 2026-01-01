34 Beach Villen (135 m2), direkt am Strand gelegen, verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Badewanne, Innen- und Aussen-Regendusche, Fön, Klimaanlage, TV mit Bose-Soundsystem, Telefon, Minibar, Popcorn- und Nespresso-Maschine, Safe, Terrasse mit Hängeschaukel und Sonnenliegen. Butler-Service. 2 Deluxe Beach Villen (135 m2) liegen auf der Sonnenuntergangsseite. 27 Beach Pool Villen (190 m2) bieten zusätzlich einen privaten Pool, 12 Deluxe Beach Pool Villen (190 m2) liegen auf der Sonnenuntergangsseite.

11 Family Beach Pool Villen (255 m2) sind noch grosszügiger und bieten Platz für bis zu 2 Erwachsene und 3 Kinder bis 15 Jahre, 3 Deluxe Family Beach Pool Villen (255 m2) liegen auf der Sonnenuntergangsseite. Die drei 1 Bedroom Beach Pool Pavilion (400 m2) und der 2 Bedroom Beach Pool Pavilion (635 m2) verfügen über ein oder zwei Schlafzimmer und einen Jacuzzi.

Die 3 Bedroom Beach Pool Pavilion (770 m2) bietet zwei Schlaf- und Badezimmer, ein weiteres kleineres Schlaf- und Badezimmer für die Nanny, einen Massage-Raum, einen sehr grosszügigen Wohnbereich mit Cocktailbar sowie einen Essbereich auf der Terrasse und zwei Pools sowie einen Jacuzzi. Die 22 Water Pool Villen (175 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und bieten bei gleicher Ausstattung wie die Beach Studios Pool und einen direkten Einstieg ins Meer.

Die 14 Deluxe Water Pool Villen (190 m2) verfügen zusätzlich über einen Jacuzzi. Die zwei 1 Bedroom Water Pool Pavilion (340 m2) sind noch grösser und bieten einen spektakulären Infinity-Pool. Zwei 2 Bedroom Ocean Pool Pavilion mit zwei Schlafzimmern und die The Crescent bieten Platz für bis zu 20 Personen - ideal für eine grössere Familie oder Freunde!