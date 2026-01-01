Welches Atoll passt zu Ihnen?

Alle Atolle der Malediven bieten türkisblaue Lagunen, weisse Strände und warmes Wasser – die Unterschiede liegen im Detail: in der Transferzeit ab Malé, in der Dichte an Resorts und im Charakter der Riffe. Die folgende Orientierung hilft Ihnen bei der Vorauswahl.

Kurze Transfers – Nord- und Süd-Malé-Atoll: Wer nach dem Langstreckenflug möglichst rasch am Strand sein möchte, wählt das Nord-Malé-Atoll oder das Süd-Malé-Atoll. Die meisten Inseln sind per Speedboot in rund 15 bis 60 Minuten erreichbar – praktisch auch bei einer Ankunft am Abend, wenn keine Wasserflugzeuge mehr fliegen. Die Auswahl reicht von traditionsreichen Resorts bis zu modernen Luxusinseln.

Natur pur – Baa-Atoll: Das Baa-Atoll ist von der UNESCO als Biosphärenreservat ausgezeichnet. Berühmt ist die Hanifaru-Bucht, in der sich während des Südwest-Monsuns – etwa von Juni bis November – zahlreiche Mantas zum Plankton-Festmahl versammeln: ein Naturschauspiel, das Schnorchler aus aller Welt anzieht.

Tauchen und Grossfisch – Ari-Atoll: Das Ari-Atoll westlich von Malé zählt zu den bekanntesten Tauchregionen der Malediven. Besonders im Süd-Ari-Atoll gelten Begegnungen mit Walhaien als ganzjährig möglich – dazu kommen schöne Hausriffe und eine grosse Auswahl an Resorts für jedes Budget.

Ruhe und Abgeschiedenheit – Raa- und Noonu-Atoll: Wer stille Lagunen und wenig besuchte Riffe sucht, wird im Raa-Atoll und im Noonu-Atoll im Norden der Inselkette fündig. Die Anreise erfolgt per Wasserflugzeug oder Inlandsflug – dafür belohnen die beiden Atolle mit Abgeschiedenheit und einer weitgehend intakten Unterwasserwelt.

Sie sind unsicher, welches Atoll zu Ihnen passt? Unsere Malediven-Spezialisten kennen die Inselwelt aus eigener Erfahrung und finden mit Ihnen das passende Resort – abgestimmt auf Reisezeit, Budget und Transferwunsch.