Malediven Atolle vom Spezialisten
Traumziele für Ferien
Malediven Atolle
Gäste beginnen ihren Malediven Urlaub fast immer am Flughafen auf Malé. Viele Atolle sind nur per Schiff erreichbar, weshalb die Weiterreise mit Booten oder Wasserflugzeugen erfolgt. Am nächsten liegen das Nord Malé Atoll und das Süd Malé Atoll, wo sich einige der bekanntesten Inseln befinden, die per Speedboot erreicht werden. Nördlich des Nord Malé Atolls liegt das Lhaviyani Atoll, das durch seine unberührte Natur- und Unterwasserwelt besticht.
Auf dem westlich von Malé gelegenen Ari Atoll befinden sich verschiedene Malediven Hotels mit ihren malerischen Sandstränden. Weniger bekannt sind die Atolle Rasdu, Laamu oder Süd-Nilandhe.
Die Atolle einst und jetzt
Glaubt man dem Naturforscher Charles Darwin, dann entstanden die Atolle aus versunkenen Vulkaninseln. Auf runden Vulkankegeln siedelten sich nach und nach Riffkorallen an, wovon die Atollringe und ihre 1'200 Inseln übrig blieben. Zwar bleibt die Zahl der Inseln gleich, dennoch erhöht sich die Zahl der Gäste. Das ganz im Süden befindliche Addu Atoll wird weiter für Gäste ausgebaut. Unsere Malediven Spezialisten sind Ihnen bei Ihrer Reise durch die Inselwelt der Malediven behilflich.
Welches Atoll passt zu Ihnen?
Alle Atolle der Malediven bieten türkisblaue Lagunen, weisse Strände und warmes Wasser – die Unterschiede liegen im Detail: in der Transferzeit ab Malé, in der Dichte an Resorts und im Charakter der Riffe. Die folgende Orientierung hilft Ihnen bei der Vorauswahl.
Kurze Transfers – Nord- und Süd-Malé-Atoll: Wer nach dem Langstreckenflug möglichst rasch am Strand sein möchte, wählt das Nord-Malé-Atoll oder das Süd-Malé-Atoll. Die meisten Inseln sind per Speedboot in rund 15 bis 60 Minuten erreichbar – praktisch auch bei einer Ankunft am Abend, wenn keine Wasserflugzeuge mehr fliegen. Die Auswahl reicht von traditionsreichen Resorts bis zu modernen Luxusinseln.
Natur pur – Baa-Atoll: Das Baa-Atoll ist von der UNESCO als Biosphärenreservat ausgezeichnet. Berühmt ist die Hanifaru-Bucht, in der sich während des Südwest-Monsuns – etwa von Juni bis November – zahlreiche Mantas zum Plankton-Festmahl versammeln: ein Naturschauspiel, das Schnorchler aus aller Welt anzieht.
Tauchen und Grossfisch – Ari-Atoll: Das Ari-Atoll westlich von Malé zählt zu den bekanntesten Tauchregionen der Malediven. Besonders im Süd-Ari-Atoll gelten Begegnungen mit Walhaien als ganzjährig möglich – dazu kommen schöne Hausriffe und eine grosse Auswahl an Resorts für jedes Budget.
Ruhe und Abgeschiedenheit – Raa- und Noonu-Atoll: Wer stille Lagunen und wenig besuchte Riffe sucht, wird im Raa-Atoll und im Noonu-Atoll im Norden der Inselkette fündig. Die Anreise erfolgt per Wasserflugzeug oder Inlandsflug – dafür belohnen die beiden Atolle mit Abgeschiedenheit und einer weitgehend intakten Unterwasserwelt.
Sie sind unsicher, welches Atoll zu Ihnen passt? Unsere Malediven-Spezialisten kennen die Inselwelt aus eigener Erfahrung und finden mit Ihnen das passende Resort – abgestimmt auf Reisezeit, Budget und Transferwunsch.
Welches Atoll für welche Reise
Die Malediven bestehen aus 26 natürlichen Atollen, die verwaltungstechnisch zu zwanzig Einheiten zusammengefasst sind. Für die Reiseplanung zählt vor allem eines: die Entfernung vom Flughafen Malé und was im Wasser passiert.
Nord- und Süd-Malé-Atoll
Die beiden Atolle um die Hauptstadt sind per Schnellboot in zwanzig bis fünfzig Minuten erreichbar – unabhängig von der Ankunftszeit und ohne Zusatzflug. Für kurze Aufenthalte und für Reisende, die spät landen, ist das der pragmatischste Zuschnitt.
Ari-Atoll
Das grosse Atoll westlich davon ist bekannt für Walhaie, die im Süden ganzjährig anzutreffen sind. Erreichbar ist es per Wasserflugzeug in rund 25 Minuten oder über den Inlandflughafen Maamigili.
Baa-Atoll
Seit 2011 UNESCO-Biosphärenreservat. In der Hanifaru Bay sammeln sich zwischen Mai und November Mantarochen und zeitweise Walhaie in grosser Zahl, weil die Strömung dort Plankton zusammenträgt. Geschnorchelt wird nur mit Guide und in begrenzten Gruppen.
Die abgelegenen Atolle
Lhaviyani, Raa und Noonu liegen 40 bis 55 Wasserflugminuten entfernt, Dhaalu, Thaa und Laamu werden über Inlandflüge angebunden. Das Addu-Atoll ganz im Süden erreicht man in gut einer Flugstunde; es ist das einzige mit zusammenhängendem Strassennetz zwischen den Inseln.
Transfers: Schnellboot, Wasserflugzeug oder Inlandflug
Der Transfer bestimmt bei den Malediven mehr über den Reiseablauf als bei jedem anderen Badeziel – und er ist ein erheblicher Kostenfaktor.
Wasserflugzeuge fliegen nur bei Tageslicht
Das ist der Punkt, an dem Planungen scheitern. Wer nachmittags in Malé landet, erreicht ein Wasserflugzeug-Resort unter Umständen erst am Folgetag und übernachtet zwischendurch in Flughafennähe. Umgekehrt bedeutet ein früher Rückflug aus Europa, dass man die letzte Nacht bereits auf der Hauptinsel verbringt.
Schnellboot
Bis etwa anderthalb Stunden Fahrzeit ist das Boot die unkomplizierteste Lösung: rund um die Uhr verfügbar, wetterabhängig nur bei schwerem Seegang und deutlich günstiger als der Flug.
Inlandflug plus Boot
Für die entfernteren Atolle wird zuerst ein Regionalflughafen angeflogen, von dort geht es per Boot weiter. Diese Kombination ist auch abends möglich und damit flexibler als das Wasserflugzeug.
Was das für die Wahl bedeutet
Bei einer Woche Aufenthalt lohnt sich ein langer Transfer selten. Ab zehn Tagen oder wenn ein bestimmtes Tauchrevier das Ziel ist, ändert sich die Rechnung – dann sprechen die weniger befahrenen Riffe der abgelegenen Atolle für sich.
Häufige Fragen zu den Malediven-Atollen
26 natürliche Atolle, die verwaltungstechnisch zu zwanzig Einheiten plus der Hauptstadt zusammengefasst sind. Sie verteilen sich über rund 870 Kilometer Nord-Süd-Ausdehnung.
Das Nord- und das Süd-Malé-Atoll. Beide liegen zwanzig bis fünfzig Schnellbootminuten vom Flughafen entfernt, ohne Zusatzflug und unabhängig von der Ankunftszeit.
Mantas sammeln sich zwischen Mai und November in der Hanifaru Bay im Baa-Atoll, das UNESCO-Biosphärenreservat ist. Walhaie sind im Süden des Ari-Atolls ganzjährig anzutreffen.
Weil Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht starten. Wer nachmittags in Malé landet und ein Resort mit Wasserflugzeug-Transfer gebucht hat, muss unter Umständen eine Nacht in Flughafennähe einschieben. Schnellboot- und Inlandflugtransfers sind hier flexibler.
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