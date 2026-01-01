Soneva Secret
Haa-Dhaalu-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Das Soneva Secret vereint höchste Privatsphäre, innovatives Design und gelebte Nachhaltigkeit. Kulinarisch verwöhnt das Resort mit mehreren aussergewöhnlichen Optionen. Besonders spektakulär ist das Restaurant "Out of This World", das über eine Seilrutsche erreichbar ist und neben exquisiter Küche auch einen atemberaubenden Sternenhimmel bietet. Weitere Highlights sind "So Primitive" mit Feuerküche am Strand sowie "The Living Room" mit Lounge, Bibliothek und Boutique. WiFi kostenfrei.
Angebot
Im "Soneva Soul Spa" geniessen Gäste wohltuende Massagen, individuell abgestimmte Wellness-Programme, Ayurveda, Detox-Therapien sowie Beauty-Treatments. Hammam, Yoga-Pavillon und persönliche Beratung durch ganzheitliche Gesundheitsexperten runden das umfassende Wohlfühlangebot ab.
Zimmer
Sie werden in folgende Kategorien unterteilt:
Jede Villa ist individuell gestaltet und wird von einem persönlichen Team aus Barefoot Guardian, Barefoot Assistant und privatem Chef betreut – für ein rundum perfektes Ferienerlebnis. Die grosszügigen Unterkünfte sind eingebettet in üppige Natur, mal am feinsandigen Strand, mal über dem glasklaren Wasser der Lagune. Die Villen verfügen über ein grosses Sonnendeck, einen privaten Pool, teilweise über eigene Wasserrutschen und Fitnessbereiche.
Sie werden in folgende Kategorien unterteilt:
Beach Hideaway (ca. 448 m²): Zweistöckige Villa mit Pool, Fitnessraum und direktem Zugang zum Strand.
Overwater Hideaway (ca. 461 m²): Geräumige Villa auf Stelzen über Wasser in die Lagune gebaut, offener Wohnbereich, Terrasse und direktem Zugang zur Lagune.
Crusoe Villa (ca. 461 m²): Mit zusätzlichem Schlafzimmer - ideal für Familien.
Crusoe Reserve (ca. 1.108 m²): Luxuriöse Villa mit zwei Schlafzimmern, grosszügigem Wohnbereichen und spektakulärem Meerblick.
Beach Reserve (ca. 1.158 m²): Weitläufige Villa am Strand mit vier Schlafzimmern, ideal für Familien oder Gruppen.
Castaway Villa (ca. 461 m²): Die erste schwimmende Villa der Malediven, nur per Boot erreichbar, mit höchster Privatsphäre.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Yoga und Meditation, Kino unter Sternen, Sternenbeobachten im Observatorium, Kajak, Windsurfen, Stand-Up-Paddel, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Hochseefischen, Surfen (April - Oktober, Mai und August beste Bedingungen), Tauchen.
Kinder
Mit "The Den" bietet Soneva Secret ein kreatives und liebevoll betreutes Kinderparadies mit abwechslungsreichen Aktivitäten, das Kindern jeden Alters spannende Erlebnisse inmitten der Natur ermöglicht.
ab CHF 2325.– / pro Person
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