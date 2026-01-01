Jede Villa ist individuell gestaltet und wird von einem persönlichen Team aus Barefoot Guardian, Barefoot Assistant und privatem Chef betreut – für ein rundum perfektes Ferienerlebnis. Die grosszügigen Unterkünfte sind eingebettet in üppige Natur, mal am feinsandigen Strand, mal über dem glasklaren Wasser der Lagune. Die Villen verfügen über ein grosses Sonnendeck, einen privaten Pool, teilweise über eigene Wasserrutschen und Fitnessbereiche.

Sie werden in folgende Kategorien unterteilt:



Beach Hideaway (ca. 448 m²): Zweistöckige Villa mit Pool, Fitnessraum und direktem Zugang zum Strand.

Overwater Hideaway (ca. 461 m²): Geräumige Villa auf Stelzen über Wasser in die Lagune gebaut, offener Wohnbereich, Terrasse und direktem Zugang zur Lagune.

Crusoe Villa (ca. 461 m²): Mit zusätzlichem Schlafzimmer - ideal für Familien.

Crusoe Reserve (ca. 1.108 m²): Luxuriöse Villa mit zwei Schlafzimmern, grosszügigem Wohnbereichen und spektakulärem Meerblick.

Beach Reserve (ca. 1.158 m²): Weitläufige Villa am Strand mit vier Schlafzimmern, ideal für Familien oder Gruppen.

Castaway Villa (ca. 461 m²): Die erste schwimmende Villa der Malediven, nur per Boot erreichbar, mit höchster Privatsphäre.