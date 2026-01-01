Malediven Reisetipps vom Spezialisten

Mehr als 140 verschiedene Inseln sind auf den Malediven für den Tourismus erschlossen und jährlich werden es mehr. Daher ist die Wahl der richtigen Insel natürlich nicht ganz einfach. Fragen Sie sich, wie hoch Ihr Ferien-Budget ist und welche Ansprüche Sie an Luxus und Komfort haben. Prüfen Sie, welche Aktivitäten Sie unternehmen möchten, zum Beispiel tauchen oder einfach nur relaxen. Reisen Sie alleine, als Paar oder mit Kindern? Welche weiteren Erwartungen haben Sie an Insel und Resort?