Thaa Atoll Reisen vom Spezialisten

Anreise und Transfer ab Malé

Auf den Malediven richtet sich die Art des Transfers nach der Distanz zum internationalen Flughafen bei Malé: Resorts in Flughafennähe werden per Speedboot bedient, weiter entfernte Atolle per Wasserflugzeug oder mit einer Kombination aus Inlandsflug und Speedboot. Für das Thaa Atoll ist das Wasserflugzeug die übliche Wahl; die Flugzeit ab Malé beträgt rund eine Stunde und bietet eindrückliche Ausblicke auf Riffe und Lagunen. Da Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht verkehren, kann je nach Ankunftszeit Ihres internationalen Flugs eine Zwischenübernachtung in Malé sinnvoll sein. Unsere Spezialisten stimmen die Transfers sorgfältig auf Ihre Flugzeiten ab.

Unterwasserwelt und beste Reisezeit

Unter Wasser präsentiert sich das Thaa Atoll noch weitgehend intakt: Durch die breiten Kanäle im Aussenriff strömt nährstoffreiches Wasser in die Lagune und zieht Fischschwärme sowie grössere Meeresbewohner an. Steil abfallende Riffwände, Überhänge und Höhlen bieten erfahrenen Tauchern Abwechslung, während Schnorchler vielerorts schon am Hausriff bunte Korallenfische beobachten. Das Klima wird von zwei Monsunen geprägt: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April bringt überwiegend trockenes, sonniges Wetter mit ruhiger See und guten Sichtweiten unter Wasser – die klassische Hauptreisezeit.

Während des Südwest-Monsuns von Mai bis November fällt mehr Regen, meist in Form kurzer, kräftiger Schauer; dafür sind weniger Gäste unterwegs, und an den Aussenriffen laufen die konstantesten Wellen für Surfer. Das Meer bleibt das ganze Jahr über angenehm warm.

Für wen eignet sich das Thaa Atoll?

Das Thaa Atoll richtet sich an Reisende, die Ruhe und Abgeschiedenheit über eine grosse Auswahl an Resorts, Restaurants und Ausflügen stellen. Taucher und Schnorchler finden kaum betauchte Riffe, Surfer wenig frequentierte Spots, und Paare geniessen ein exklusives Inselerlebnis fernab der bekannten Routen – auch für Flitterwochen in völliger Zweisamkeit ist das Atoll eine gute Wahl. Familien fühlen sich hier wohl, wenn sie bewusst einen ruhigen Rückzugsort suchen und keine umfangreiche Infrastruktur erwarten.

Möchten Sie das Thaa Atoll mit weiteren Regionen des Archipels vergleichen oder mit einem zweiten Inselaufenthalt kombinieren, beraten Sie unsere Spezialisten gerne persönlich – von der Wahl des passenden Atolls über die Resortauswahl bis zur Organisation sämtlicher Transfers. Einen Überblick über das gesamte Angebot finden Sie auf unserer Seite zu den Malediven.