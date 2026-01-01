Thaa Atoll Reisen vom Spezialisten
Ferien im ringförmigen Inselparadies
Anreise und Transfer ab Malé
Auf den Malediven richtet sich die Art des Transfers nach der Distanz zum internationalen Flughafen bei Malé: Resorts in Flughafennähe werden per Speedboot bedient, weiter entfernte Atolle per Wasserflugzeug oder mit einer Kombination aus Inlandsflug und Speedboot. Für das Thaa Atoll ist das Wasserflugzeug die übliche Wahl; die Flugzeit ab Malé beträgt rund eine Stunde und bietet eindrückliche Ausblicke auf Riffe und Lagunen. Da Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht verkehren, kann je nach Ankunftszeit Ihres internationalen Flugs eine Zwischenübernachtung in Malé sinnvoll sein. Unsere Spezialisten stimmen die Transfers sorgfältig auf Ihre Flugzeiten ab.
Unterwasserwelt und beste Reisezeit
Unter Wasser präsentiert sich das Thaa Atoll noch weitgehend intakt: Durch die breiten Kanäle im Aussenriff strömt nährstoffreiches Wasser in die Lagune und zieht Fischschwärme sowie grössere Meeresbewohner an. Steil abfallende Riffwände, Überhänge und Höhlen bieten erfahrenen Tauchern Abwechslung, während Schnorchler vielerorts schon am Hausriff bunte Korallenfische beobachten. Das Klima wird von zwei Monsunen geprägt: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April bringt überwiegend trockenes, sonniges Wetter mit ruhiger See und guten Sichtweiten unter Wasser – die klassische Hauptreisezeit.
Während des Südwest-Monsuns von Mai bis November fällt mehr Regen, meist in Form kurzer, kräftiger Schauer; dafür sind weniger Gäste unterwegs, und an den Aussenriffen laufen die konstantesten Wellen für Surfer. Das Meer bleibt das ganze Jahr über angenehm warm.
Für wen eignet sich das Thaa Atoll?
Das Thaa Atoll richtet sich an Reisende, die Ruhe und Abgeschiedenheit über eine grosse Auswahl an Resorts, Restaurants und Ausflügen stellen. Taucher und Schnorchler finden kaum betauchte Riffe, Surfer wenig frequentierte Spots, und Paare geniessen ein exklusives Inselerlebnis fernab der bekannten Routen – auch für Flitterwochen in völliger Zweisamkeit ist das Atoll eine gute Wahl. Familien fühlen sich hier wohl, wenn sie bewusst einen ruhigen Rückzugsort suchen und keine umfangreiche Infrastruktur erwarten.
Möchten Sie das Thaa Atoll mit weiteren Regionen des Archipels vergleichen oder mit einem zweiten Inselaufenthalt kombinieren, beraten Sie unsere Spezialisten gerne persönlich – von der Wahl des passenden Atolls über die Resortauswahl bis zur Organisation sämtlicher Transfers. Einen Überblick über das gesamte Angebot finden Sie auf unserer Seite zu den Malediven.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Luxusresort auf dem Thaa Atoll
Auf dem Atoll befindet sich ein Resort mit 5 Sternen, das COMO Maalifushi, das vom japanischen Stararchitekten Koichiro Ikebuchi entworfen wurde. Etwa 9.000 Menschen leben auf den 13 bewohnten Inseln des Thaa Atolls, das schon auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Überreste von Heiligtümern erinnern an die vorislamische, buddhistische Vergangenheit. Ein weiterer Höhepunkt sind die Ruinen der Insel Dhiyamigili, einem einstigen Palast von Sultan Mohammed Imaaduddeen II. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre Ferien auf dem einzigartigen Atoll nach Ihren Wünschen zusammen.
Lage, Anreise und Charakter des Thaa Atolls
Das Thaa Atoll, in der Landessprache Kolhumadulu genannt, liegt im Süden der Malediven, rund 180 Kilometer von der Hauptstadt Malé entfernt. Es zählt zu den grösseren Ringatollen des Archipels: Die Inseln reihen sich fast durchgehend dem Aussenriff entlang, während die weite Lagune in der Mitte nahezu frei von Land bleibt. Touristisch ist das Atoll kaum erschlossen – wer hierher reist, findet vor allem einheimische Inseln, viel unberührte Natur und deutlich weniger Betrieb als in den zentralen Atollen der Malediven.
Die Anreise erfolgt in der Regel per Wasserflugzeug ab Malé mit einer Flugzeit von rund einer Stunde; je nach Unterkunft ist auch eine Kombination aus Inlandsflug und Speedboot-Transfer möglich. Unter Wasser zeigt sich das Atoll von seiner ursprünglichen Seite: Durch die Kanäle im Aussenriff strömt nährstoffreiches Wasser in die Lagune und zieht Fischschwärme sowie grössere Meeresbewohner an – ein Grund, weshalb das Gebiet bei Tauchern einen guten Ruf geniesst. Schnorchler kommen vielerorts bereits am Hausriff auf ihre Kosten.
Das Thaa Atoll passt zu Reisenden, die Ruhe und Abgeschiedenheit suchen und dafür bewusst auf eine grosse Auswahl an Resorts und Restaurants verzichten: Taucher, Surfer und Paare, die ein exklusives Inselerlebnis abseits der bekannten Routen schätzen, sind hier richtig. Für Familien eignet sich das Atoll vor allem dann, wenn sie einen ruhigen Rückzugsort suchen. Einen Überblick über weitere Regionen der Malediven gibt Ihnen unsere Seite zu den Malediven-Atollen.
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
Badeferien Angebote
Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle
Das Thaa Atoll erreichen Sie ab Malé in der Regel per Wasserflugzeug; die Flugzeit beträgt rund eine Stunde. Je nach Unterkunft ist auch eine Kombination aus Inlandsflug und Speedboot möglich. Da Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht verkehren, kann je nach Ankunftszeit Ihres internationalen Flugs eine Zwischenübernachtung in Malé sinnvoll sein.
Die klassische Hauptreisezeit ist der Nordost-Monsun von Dezember bis April mit trockenem, sonnigem Wetter, ruhiger See und guten Sichtweiten unter Wasser. Während des Südwest-Monsuns von Mai bis November fällt mehr Regen in kurzen, kräftigen Schauern; dafür sind weniger Gäste unterwegs und Surfer finden die konstantesten Wellen. Das Meer ist ganzjährig angenehm warm.
Das Thaa Atoll eignet sich für Reisende, die Ruhe und Abgeschiedenheit einer grossen Auswahl an Resorts und Restaurants vorziehen: Taucher und Schnorchler finden kaum betauchte Riffe, Surfer wenig frequentierte Spots, und Paare geniessen ein exklusives Inselerlebnis – ideal auch für Flitterwochen. Familien fühlen sich wohl, wenn sie bewusst einen ruhigen Rückzugsort suchen.
Auf dem Thaa Atoll gibt es nur ein einziges Luxusresort: das 2014 eröffnete 5-Sterne-Resort COMO Maalifushi, entworfen vom japanischen Stararchitekten Koichiro Ikebuchi. Ansonsten besteht das Atoll aus einheimischen Inseln – 13 der 66 Inseln sind bewohnt, insgesamt leben dort rund 9000 Menschen. Touristisch ist das Atoll kaum erschlossen.
Das Thaa Atoll gilt als weitgehend unerforscht und ist Startpunkt luxuriöser Tauchsafaris für Anfänger wie Tauchprofis. Es bietet schroffe, artenreiche Riffwände, Höhlen und breite Strömungskanäle, durch die nährstoffreiches Wasser Fischschwärme und grössere Meeresbewohner anzieht. Schnorchler beobachten vielerorts schon am Hausriff bunte Korallenfische.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Malediven-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Rasdu Atoll Reisen vom Spezialisten
- Sued Ari Atoll Reisen vom Spezialisten
- Sued Male Atoll Reisen vom Spezialisten
- Sued Nilandhe Atoll Reisen vom Spezialisten
- Addu Atoll Reisen vom Spezialisten
- Baa Atoll Reisen vom Spezialisten
- Gaafu Alifu Atoll Reisen vom Spezialisten
- Gaafu Dhaalu Atoll Reisen vom Spezialisten
- Haa Dhaalu Atoll Reisen vom Spezialisten
- Laamu Atoll Reisen vom Spezialisten
- Lhaviyani Atoll Reisen vom Spezialisten
- Noonu Atoll Reisen vom Spezialisten