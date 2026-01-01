Beschreibung

Einleitung Im Buffetrestaurant wird internationale Küche, in der oberen Etage italienische à la carte Speisen und am Pool werden Snacks und Drinks serviert. Das Restaurant «Ke-Un» am Strand verwöhnt mit innovativen à la carte-Gerichten aus der ganzen Pazifikregion. Der «Spa Corner» bietet leichte, gesunde Gerichte an. Des Weiteren gibt es eine Bar, einen Weinkeller, einen Infinitypool und eine Boutique.

Angebot Das über Wasser gebaute «Baani Spa» bietet auf 1500 m2 eine wahre Wohlfühloase. Es verfügt über mehrere Behandlungsräume, ein Dampfbad, einen Beauty-Salon, ein Sound-Healing-Raum und einen Yoga-/Meditationsraum. Hier wird, unter Einbezug von Körper, Geist und Seele, ein ganzheitlicher Gesundheits- und Wellnessansatz verfolgt. Unter dem Motto Loslassen, Wiederherstellen und Wiedergewinnen werden verschiedene wohltuende Behandlungen angeboten.

Zimmer Die 10 im schlichten Design gehaltenen Beach Pool Villas (105 m2) liegen direkt am Strand und verfügen über ein geschlossenes Badezimmer mit Badewanne und Regendusche im Aussenbereich, Minibar, Nespresso-Maschine, Teekocher, TV und eine Terrasse mit Pool. Die 19 Lagoon Pool Villas (105 m2) sind auf Stelzen über dem Wasser gebaut mit Blick auf die Lagune und die 21 Ocean Pool Villas (105 m2) bieten freien Meerblick zur Sonnenuntergangsseite und liegen direkt vor dem Hausriff.

Gratis-Sport Fitnessraum, Yoga, Tischtennis, Petanque, Pickleball.