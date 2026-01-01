Das im Herbst 2023 neu eröffnete Resort erstreckt sich über zwei Inseln. Mabin und Dheru sind durch eine 650m lange Brücke miteinander verbunden und bieten Familien, Freunden sowie auch Paaren den jeweils perfekten Rückzugsort. Während auf der lebendigen Insel Mabin ein Buffet-Restaurant, das mediterrane à la carte Restaurant, ein weiteres à la carte Restaurant, ein Restaurant auf dem Golfplatz, drei Bars, zwei Pools, den Kinder-Pool, den Kids- und Teens Club für 3 - 17 Jahren, das "Sulha" Spa sowie das Sport-, Freizeit- und Wassersportzentrum zu finden sind und abends auch Unterhaltung geboten wird, ist die Insel Dheru das ruhigere und intimere Hideaway.

Auf Dheru findet man ein Buffet-Restaurant, das à la carte Restaurant, welches sich auf der Mitte der Brücke befindet und einen atemberaubenden Blick auf die Lagune bietet, eine Bar und das "Sulha" Spa, welches sich ebenfalls auf Stelzen über Wasser befindet.