Jawakara Islands Maldives
Lhaviyani-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Das im Herbst 2023 neu eröffnete Resort erstreckt sich über zwei Inseln. Mabin und Dheru sind durch eine 650m lange Brücke miteinander verbunden und bieten Familien, Freunden sowie auch Paaren den jeweils perfekten Rückzugsort. Während auf der lebendigen Insel Mabin ein Buffet-Restaurant, das mediterrane à la carte Restaurant, ein weiteres à la carte Restaurant, ein Restaurant auf dem Golfplatz, drei Bars, zwei Pools, den Kinder-Pool, den Kids- und Teens Club für 3 - 17 Jahren, das "Sulha" Spa sowie das Sport-, Freizeit- und Wassersportzentrum zu finden sind und abends auch Unterhaltung geboten wird, ist die Insel Dheru das ruhigere und intimere Hideaway.
Auf Dheru findet man ein Buffet-Restaurant, das à la carte Restaurant, welches sich auf der Mitte der Brücke befindet und einen atemberaubenden Blick auf die Lagune bietet, eine Bar und das "Sulha" Spa, welches sich ebenfalls auf Stelzen über Wasser befindet.
Zimmer
Die Villen sind mit ruhigen Farben eingerichtet und verfügen jeweils über ein halboffenes Badezimmer (geschlossenes Badezimmer in den Water Villen) mit Dusche und Badewanne, Kaffeemaschine, Minibar und eine möblierte Terrasse. Sie verteilen sich auf den beiden Inseln Mabin und Dheru und unterscheiden sich wie folgt:
92 Mabin Beach Villas / 18 Dheru Beach Villas (78 m2), 60 Mabin Beach Pool Villas / 30 Dheru Beach Pool Villas (101 m2) mit Pool auf der Terrasse, 10 Mabin 3 Bedroom Villas (115 m2) bestehend aus drei Beach Villen, 5 Dheru 3 Bedroom Villas (193 m2) mit 3 Schlaf-/Badezimmern und 40 Mabin Water Pool Villas / 30 Dheru Water Pool Villas (107 m2) auf Stelzen über Wasser gebaut und mit direktem Zugang ins Meer.
92 Mabin Beach Villas / 18 Dheru Beach Villas (78 m2), 60 Mabin Beach Pool Villas / 30 Dheru Beach Pool Villas (101 m2) mit Pool auf der Terrasse, 10 Mabin 3 Bedroom Villas (115 m2) bestehend aus drei Beach Villen, 5 Dheru 3 Bedroom Villas (193 m2) mit 3 Schlaf-/Badezimmern und 40 Mabin Water Pool Villas / 30 Dheru Water Pool Villas (107 m2) auf Stelzen über Wasser gebaut und mit direktem Zugang ins Meer.
Gratis-Sport
Zwei Fitnessräume, Billard, Fussball, Badminton, Volleyball, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Paddel Tennis, Tennis, Golf (9-Loch), Fahrräder, Yoga, diverse Wassersportarten inkl. Tauchen.
ab CHF 239.– / pro Person
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