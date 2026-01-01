Das Konzept heisst statt Standardprozessen zu folgen, wird jeder Service individuell kreiert. Jeder Gast hat seinen eigenen House Master (Butler), der sich um jedes Detail kümmert. Beispielsweise das Frühstück kann zu jeder beliebigen Tageszeit und Ort eingenommen werden – während dem Sonnenaufgang am Strand, oder mittags im Bett, ganz wie man es wünscht.



The Nautilus Maldives verfügt über drei Restaurants und zwei Bars, die Sie mit allem verwöhnen, was Ihr kulinarisches Herz begehrt.

Speisekarten dienen nur als Inspiration, da hier alles möglich ist. Keine fixen Zeiten, keine Schuhe und keine Kleiderordnung schränken Sie hier ein. Diejenigen, die den Empfehlungen des Chefkochs folgen möchten, erwarten im auf Stelzen über Wasser gebauten «Zeytoun» Restaurant europäische und mediterrane Kreationen, im «Ocaso» Grill-Spezialitäten von Japan bis nach Südamerika und im «Thyme» Restaurant werden Sie mit internationalen und maledivischen Spezialitäten verköstigt.

Sie kochen lieber selbst? Hier dürfen Sie selbstverständlich auch selbst mitwirken! Die «Naiboli Bar» serviert den ganzen Tag kostenfreie Gourmet Canapés und kleine Köstlichkeiten am Pool. Des Weiteren verfügt die Insel über einen Hauptpool und einen Kinder-Bereich.