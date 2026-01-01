Das Eco Hotel liegt in einer langgezogenen Bucht, direkt am 800 Meter langen Bikinistrand, ca. 10 Fahrradminuten vom Dorf entfernt.



Es verfügt über Seaside Rooms (44 m2, leicht zurückversetzt vom Strand) mit Dusche, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Safe und Terrasse, in doppelstöckigen Gebäuden Beachfront Rooms (50 m2, Parterre, mit direktem Strandzugang) und Oceanview Rooms (50 m2, im ersten Stock mit Meerblick). Die Family Rooms bestehen aus zwei Beachfront oder Oceanview Rooms mit Verbindungstüre.

Die 2022 neu erstellten Beachside Rooms (44 m2) liegen ganz im Norden der Anlage, wenige Schritte vom Strand entfernt, alle Parterre, mit seitlicher Meersicht. Die 2025 neu erstellten 5 Heritage Villas (100 m2) wurden im traditionellen maledivischen Stil erstellt und XXXX



Des Weiteren bietet es ein Buffet-Restaurant, eine Saft-Bar, eine maledivische Snack-Bar und eine, die sich auf dem Boot „Black-Pearl" (gratis Bootstransfer) befindet und auch alkoholische Getränke serviert, Salzwasserpool, Spa, Fitnessraum, Bibliothek und eine Boutique inkl. Schneideratelier.