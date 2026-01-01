Lage & Anreise

Baros Maldives liegt im Nord-Male-Atoll, dem Atoll rund um die Hauptstadt Male und den internationalen Flughafen. Die Anreise ist entsprechend unkompliziert: Statt auf ein Wasserflugzeug oder einen Inlandsflug umzusteigen, erreichen Sie das Resort ab dem Flughafen Male (Velana International) per Speedboot in rund 25 Minuten. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.

Insel & Charakter

Das Herz der Insel bildet eine ehemalige Kokosplantage, in der heute die Lounge der «Sails Bar» liegt – dreimal pro Woche mit maledivischer Live-Musik und entsprechend stimmungsvoller Atmosphäre. Im ersten Stock der Bar zeigt eine kleine Galerie antike Malediven-Karten und Artefakte, dazu kommt eine Boutique. Das «Baros Serenity Spa» ist schön im Garten angelegt und bietet wohltuende Behandlungen, ein Dampfbad, einen Beautysalon sowie einen Pavillon für Yoga und Meditation. Insgesamt präsentiert sich Baros elegant und im klassischen Malediven-Stil, mit üppiger Vegetation im Inselinneren.

Zimmer & Villen

Am Strand stehen 23 Deluxe Beach Villas (89 m²) mit halboffenem Bad, Badewanne und Aussen-Regendusche; zur Ausstattung gehören unter anderem Espresso-Maschine, Weinkühlschrank und Yogamatten. Die 5 Baros Villas (103 m²) bieten ein Himmelbett und eine grosszügigere Terrasse, die 8 Baros Pool Villas (134 m²) zusätzlich einen privaten 24-m²-Pool. Mehr Platz bieten die 7 Baros Suites Private Pool (200 m²) mit separatem Wohnraum und Jacuzzi im Pool, die Baros Residence Private Pool (270 m²) mit begehbarem Kleiderschrank sowie das 2 Bedroom Baros Retreat Private Pool (240 m²) mit zwei Schlaf- und Badezimmern.

Über der Lagune liegen die 15 Water Villas (92 m²) auf Stelzen mit direktem Einstieg ins Meer sowie die 15 Water Pool Villas (126 m²) mit eigenem Pool auf der Terrasse und fantastischem Meerblick.

Essen & Trinken

Die drei Restaurants zählen zum Besten, was die Malediven bieten – alle mit Meerblick und einer grossen Auswahl an veganen Gerichten. Das Hauptrestaurant «Lime» überzeugt mit einem schön präsentierten Frühstücksbuffet und hervorragenden À-la-carte-Gerichten; auf derselben Terrasse liegt der lange Infinity-Pool. Der «Cayenne Grill» serviert frische Seafood- und Grill-Spezialitäten sowie Teppanyaki und Tandoori. Kulinarischer Höhepunkt ist das «Lighthouse» mit Erlebnissen der Extra-Klasse, einmal pro Woche begleitet von Jazz-Musik; in der oberen Etage warten eine Bar mit Panoramablick auf Lagune und Sonnenuntergang sowie der sehr gut bestückte Weinkeller. Cocktails und hochwertige Spirituosen geniessen Sie in der «Sails Bar».

Hausriff & Aktivitäten

Schnorchelausrüstung stellt das Resort kostenlos zur Verfügung – die Lagune lässt sich direkt ab Insel erkunden, aus den Water Villas sogar über den eigenen Einstieg ins Meer. Ebenfalls gratis nutzen Sie Fitnessraum, Yoga, Tischtennis, Billard und Stand-up-Paddle. Gegen Gebühr werden Kajak, Kanu, Wasserski, Wakeboarden, Windsurfen und Tauchen angeboten. Baden und Wassersport sind auf den Malediven ganzjährig möglich; während des trockeneren Nordost-Monsuns von Dezember bis April sind die Bedingungen meist am beständigsten – mehr dazu unter beste Reisezeit.

Für wen geeignet

Baros Maldives eignet sich für Geniesser, die drei Spitzen-Restaurants und einen gut sortierten Weinkeller ebenso schätzen wie eine grosse vegane Auswahl, und für Erholungssuchende, die Spa, Yoga und Strand kombinieren möchten. Dank der Bandbreite an Kategorien – von der Deluxe Beach Villa über die Water Villas bis zum Retreat mit zwei Schlafzimmern – finden Paare ebenso wie Gäste mit erhöhtem Platzbedarf die passende Villa. Und wer kurze Transferwege bevorzugt, profitiert von der Lage im Nord-Male-Atoll.

Unsere Malediven-Spezialisten beraten Sie persönlich zur passenden Villen-Kategorie und zur Reiseplanung; weitere Inspiration finden Sie auf unserer Malediven-Übersicht. Zum Angebot: Baros Maldives