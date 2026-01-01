Die Unterkünfte verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit zwei Regenduschen und Badewanne, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Tee-/Kaffeekocher, Minikühlschrank, Safe, eine Sitzecke und eine Terrasse: 10 nebeneinander liegende Reethi Sunrise Villen (47 m2) auf Sonnenaufgangsseite, inmitten tropischer Vegetation, nur wenige Schritte vom Strand entfernt. 4 zusammenstehende Garden Villen (68 m2) im Grünen, mit grösserem Wohnraum. 28 in Zweier-Einheiten oder freistehende Reethi Sunset Villen (38 m2) direkt am Strand zur Sonnenuntergangsseite, Badezimmer mit Dusche.

50 freistehende Deluxe Sunset Villen (47 m2) Badezimmer mit Dusche und Badewanne, mehr Wohnfläche, maledivische Schaukel vor der Terrasse. 3 Family Villen (90 m2) bestehen aus zwei Villen mit Verbindungstüre. 1 Reethi Suite (150 m2) Sonnenaufgangsseite, leicht zurückversetzt vom Strand, 2 Schlaf- und Badezimmer, gemeinsamer Wohn-/Essbereich und Terrasse. 30 Water Villen (61 m2) Zweier-Einheiten auf Stelzen in die Lagune gebaut, geschlossenes Badezimmer mit Badewanne und Dusche, Sitzecke, Terrasse mit direktem Zugang ins Meer.