NH Collection Maldives Reethi Resort
Baa-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Ein Hauptrestaurant und 4 à la carte Restaurants. 5 Bars, ein Pool, zwei Boutiquen und eine Bibliothek. WiFi an der Rezeption und einigen Bars/Restaurants kostenfrei.
Angebot
Das «Coconut Spa» bietet verschiedenste Körperbehandlungen an. Dampfbad und Jacuzzi.
Zimmer
Die Unterkünfte verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit zwei Regenduschen und Badewanne, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Tee-/Kaffeekocher, Minikühlschrank, Safe, eine Sitzecke und eine Terrasse: 10 nebeneinander liegende Reethi Sunrise Villen (47 m2) auf Sonnenaufgangsseite, inmitten tropischer Vegetation, nur wenige Schritte vom Strand entfernt. 4 zusammenstehende Garden Villen (68 m2) im Grünen, mit grösserem Wohnraum. 28 in Zweier-Einheiten oder freistehende Reethi Sunset Villen (38 m2) direkt am Strand zur Sonnenuntergangsseite, Badezimmer mit Dusche.
50 freistehende Deluxe Sunset Villen (47 m2) Badezimmer mit Dusche und Badewanne, mehr Wohnfläche, maledivische Schaukel vor der Terrasse. 3 Family Villen (90 m2) bestehen aus zwei Villen mit Verbindungstüre. 1 Reethi Suite (150 m2) Sonnenaufgangsseite, leicht zurückversetzt vom Strand, 2 Schlaf- und Badezimmer, gemeinsamer Wohn-/Essbereich und Terrasse. 30 Water Villen (61 m2) Zweier-Einheiten auf Stelzen in die Lagune gebaut, geschlossenes Badezimmer mit Badewanne und Dusche, Sitzecke, Terrasse mit direktem Zugang ins Meer.
Gratis-Sport
Fitnessraum, Billard, Dart, Tischtennis, Tischfussball, Beachvolleyball. Tägliche Schnorcheltour am Hausriff (Ausrüstung gegen Gebühr).
Sport gegen Gebühr
Badminton, Tennis mit Flutlicht, Squash, Katamaran, Windsurfen, Kitesurfen, Kajak, Kanu, Stand-up-Paddle, Wasserski, Fun Tube, Flyboard, Jetski, Schnorchelausrüstung, Tauchen.
Preis auf Anfrage
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