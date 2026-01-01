Makunudu
Nordmale-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Die kleine Insel bietet ein Hauptrestaurant, ein à la carte Restaurant mit einem Mix aus östlicher und westlicher Küche, mehrere kleine Bars und eine Boutique.
Angebot
Das kleine Spa bietet verschiedene Massagen und Körperbehandlungen an.
Zimmer
20 freistehende Beach Bungalows (40 m2) liegen am Strand inmitten der tropischen Vegetation und sind traditionell und mit vielen natürlichen Materialien eingerichtet. Sie verfügen über ein halboffenes Bad mit Dusche, Tee-/Kaffeekocher, Minibar sowie eine Sitzecke. Die 16 2024 komplett renovierten Deluxe Beach Bungalows (50 m2) bieten zusätzlich eine überdachte Veranda.
Gratis-Sport
Volleyball, Badminton, Tischtennis, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Tauchen, Kajak, Windsurfen, Stand-up-Paddle.
ab CHF 247.– / pro Person
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