Beschreibung

Einleitung Die kleine Insel bietet ein Hauptrestaurant, ein à la carte Restaurant mit einem Mix aus östlicher und westlicher Küche, mehrere kleine Bars und eine Boutique.

Angebot Das kleine Spa bietet verschiedene Massagen und Körperbehandlungen an.

Zimmer 20 freistehende Beach Bungalows (40 m2) liegen am Strand inmitten der tropischen Vegetation und sind traditionell und mit vielen natürlichen Materialien eingerichtet. Sie verfügen über ein halboffenes Bad mit Dusche, Tee-/Kaffeekocher, Minibar sowie eine Sitzecke. Die 16 2024 komplett renovierten Deluxe Beach Bungalows (50 m2) bieten zusätzlich eine überdachte Veranda.

Gratis-Sport Volleyball, Badminton, Tischtennis, Schnorchelausrüstung.